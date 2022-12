L’auto elettrica che si ispira agli anni ’40

Fonte: Alpha Motor Alpha Montage: l'auto elettrica vintage

Alpha Motor Corporation presenta la coupé Pure Electric Montage a produzione limitata, una splendida vettura elettrica che prende ispirazione dal passato, precisamente dagli anni Quaranta. La Montage Coupé a produzione limitata sarà disponibile tramite vendita privata come un veicolo esclusivo che sarà realizzato su misura per il cliente.

Il progetto di Alpha Motor Corporation

L’azienda afferma: “Mentre aggiungiamo pietre miliari lungo la nostra tabella di marcia verso la produzione di massa, vengono create opportunità per costruire veicoli speciali. Montage è stata realizzata per riunire le persone e supportare l’elettrificazione. Le nostre auto elettriche non sono costruite per sembrare elettroniche e Montage è una testimonianza della rivoluzione dei veicoli elettrici”.

Montage sarà oggetto di una produzione limitata e speciale negli Stati Uniti, dovrebbe essere costruita su una piattaforma per veicoli elettrici su misura, realizzata da zero utilizzando il processo di sviluppo proprietario di Alpha Motor Corporation, che coinvolge lo sviluppo assistito da computer (CAD) avanzato.

La nuova auto elettrica Montage

Montage si aggiunge alla lista dei veicoli speciali elettrici che stiamo conoscendo in questi anni; è progettata per essere dotata di un’unità di azionamento elettrica (EDU) personalizzata opzionale. Si stima che l’EDU su misura generi una coppia di 3.335 Nm e 150 kW di potenza. “Montage è dotato di un potente motore elettrico opzionale costruito su misura. È nostra intenzione integrare la tecnologia dei veicoli elettrici che oggi è unica nel suo genere”, ha affermato Alpha Motor Corporation.

L’elettrica dovrebbe essere equipaggiata con un pacco batteria agli ioni di litio su misura con un’autonomia stimata di 250 miglia (400 chilometri circa). Il veicolo sarà dotato di un caricatore di bordo con capacità di ricarica rapida, sterzo elettronico, sospensioni indipendenti e freni a disco ad alte prestazioni.

L’auto presenta una livrea con raffinata vernice argento metallizzata chiamata “Time Machine”. La nuova elettrica vintage presenta un profilo elegante accentuato da ornamenti cromati. Al centro troviamo il logo di Alpha in una raffinata finitura in metallo. Montage è dotata di due porte e lussuosi sedili all’interno per due passeggeri, con spazio extra per riporre oggetti nel vano posteriore e sotto il cofano. L’interno del veicolo integra funzionalità avanzate, tra cui un tachimetro digitale incentrato sul guidatore, controlli audio tattili e un sistema audio digitale.

Fonte: Alpha Motor

Gli acquirenti interessati hanno la possibilità di richiedere la loro meravigliosa nuova Montage coupé elettrica a produzione limitata sul sito ufficiale di Alpha Motor Corporation. Per chi non la conoscesse, si tratta di una società americana che si occupa di tecnologia automobilistica e di mobilità, la cui produzione è focalizzata sui veicoli elettrici nelle categorie Utility, Sport e Adventure.

Creatore della serie ACE Coupe, JAX Crossover, WOLF Truck Series, SAGA Sedan Series e REX Utility Vehicle Series, destinatario del LA 2021 LA Auto Show THE ZEVAS Top EV Award e presentato al Petersen Automotive Museum di Los Angeles, l’obiettivo della Casa è “smuovere l’umanità”, come la stessa azienda dichiara.

La strategia di Alpha mira a un’implementazione semplificata dei veicoli elettrici, andando ad ampliare la tecnologia dei veicoli modulari, metodi di ottimizzazione e pratiche di produzione sostenibili. Con sede a Irvine, in California, Alpha è guidata da un team esperto di professionisti del settore automobilistico e partner delle migliori società di ingegneria e produzione di mobilità elettrica negli Stati Uniti.