Andiamo a conoscere quella che possiamo definire l’auto elettrica per tutti, quella più economica del mondo, con un prezzo che nessuno si aspetterebbe mai per un’automobile, figuriamoci se elettrica. Eppure è così, in un mondo in cui le motorizzazioni alternative e ecologiche si diffondono senza sosta, appare anche lei.

Il settore dell’elettrico oggi è sempre più amato e apprezzato dalla clientela, nonostante i limiti legati a questa tipologia di veicoli purtroppo siano ancora molti. Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, l’ansia da ricarica la fa da padrone, visto la scarsità di colonnine e infrastrutture per il pieno di energia. Ma non è tutto, a livello europeo abbiamo ‘paura’ della concorrenza cinese. Il motivo? È solo uno, le nostre auto elettriche costano ancora troppo.

Ed è proprio dalla Cina infatti che arriva anche l’auto elettrica più economica al mondo, il suo nome è ElectricKar K5 e il suo prezzo è di soli 1.700 euro. Pochissimo. Se consideriamo i prezzi dei migliori smartphone che ci sono oggi sul mercato, praticamente costa come un telefono di ultimissima generazione.

Una cosa da dire c’è però, il design non è chiaramente di alto livello, non possiamo infatti definire quest’auto come bella e attraente, e nemmeno veloce. Eppure la cinese ElectricKar K5 sta diventando famosa e viene apprezzata, chiaramente per la sua unica caratteristica predominante che la fa svettare sul mercato, il prezzo di soli 1.700 euro al cambio.

La società Regal Raptor Motors è fondatrice del brand che ha realizzato questa piccola vettura elettrica per tutti. La scheda tecnica del mezzo è chiaramente basilare, non potevamo di certo aspettarci un bolide di lusso al prezzo di uno smartphone. Motore da 800 watt, 66 km di autonomia e 40 km/h di velocità massima. La batteria ha 2.7 kWh e per una ricarica completa ci vogliono ben 8 ore. L’auto è lunga 2,2 metri, larga 1,09 e alta 1,62 metri. ElectricKar K5 è omologata per il trasporto di due passeggeri ed è realizzata con materiali migliori rispetto ad altri quadricicli elettrici che non sono praticamente utilizzabili su strada.

Il costo è di circa quattro volte meno della nostra elettrica low-cost europea, la famosa Citroën Ami di cui abbiamo tanto parlato. Non sappiamo se la ElectricKar K5 arriverà mai in Italia.