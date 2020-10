L’auto elettrica di Hyundai più piccola al mondo

editato in: da

Possiamo vedere un primo assaggio della più piccola auto elettrica di Hyundai, la Casa ha voluto infatti svelarci alcune immagini inedite del veicolo pubblicando delle foto e un video ufficiale che mostra la sua struttura unica e innovativa.

Si tratta di una vettura elettrica super compatta, lo stile della carrozzeria inedita si basa sulla concept car ‘45’, auto di cui abbiamo già parlato, che di recente ha vinto un importante premio per il design, insieme ad altri due concept del brand.

La ‘45’ fu presentata da Hyundai per la prima volta lo scorso anno, in occasione del famosissimo Salone di Francoforte (IAA). I designer Hyundai hanno adattato il caratteristico design ‘kinetic cube lamp’ dei fanali del prototipo ‘45‘, insieme al suo profilo angolare ma fluido, per creare questa piccola elettrica, la più piccola al mondo per il marchio, che ancora non ha un nome e che si presenta con una carrozzeria in colorazione Performance Blue e dettagli arancioni. Davvero unica ed eccezionale, che rispecchia pienamente lo stile delle ultime concept car di Hyundai.

La piccola Hyundai EV è dotata di due motori DC che sono in grado di spingerla fino all’elettrizzante velocità massima di 7 km/h. La frase che leggiamo nel comunicato stampa ufficiale di Hyundai ci fa sorridere: “Solo gli spiriti più coraggiosi si metteranno al volante di questa auto da corsa”. Per dare la giusta carica di fiducia a chi è al volante, i designer Hyundai si sono voluti ispirare al mondo del motorsport, collocando un solo sedile al centro dell’auto.

Come già abbiamo detto, la Casa ha voluto tener fede al massimo al design della concept car ‘45‘, un omaggio futuristico a Pony Coupe Concept, icona del brand. La vera e propria anticipazione di una nuova era per il design Hyundai focalizzato su elettrificazione, tecnologie autonome e soluzioni intelligenti. Corpo monoscocca, design aerodinamico e leggero ispirato dagli aeroplani degli anni Venti. Gli angoli a 45° caratterizzano il frontale e il posteriore, creando una silhouette a forma di diamante. Hyundai, nella creazione della sua EV più piccola, ha costruito il modello utilizzando un tradizionale materiale ecosostenibile, il legno. La nuova elettrica non ha ancora un’autonomia di guida ufficiale, ma si ritiene che la risata del conducente sia capace di alimentarla attraverso la tecnologia Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC).

Presto verranno rivelati ulteriori dettagli su come questa EV unica nel suo genere saprà offrire un’esclusiva esperienza di mobilità ai clienti più giovani.