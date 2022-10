L’auto elettrica economica: prezzo da non credere

Fonte: Ufficio Stampa Tata Motors La nuova auto elettrica economica Tata Tiago.ev

Grandiosa la risposta dei clienti che hanno acquistato la nuova Tata Tiago.ev, che supera infatti le 10.000 prenotazioni in un solo giorno, raggiungendo uno straordinario traguardo. Tata Motors ha deciso così di estendere il prezzo di lancio super conveniente anche per altri 10.000 clienti, per celebrare i risultati raggiunti sinora.

Tata Motors, la principale Casa automobilistica indiana, ha annunciato appunto che la nuova Tiago.ev, il suo ultimo modello nella gamma di veicoli elettrici, ha ricevuto una risposta elettrizzante dal mercato e ha superato la soglia dei 10.000 clienti dall’apertura delle prenotazioni in un solo giorno. Ispirata dallo straordinario interesse dei clienti e per incoraggiare ulteriormente l’adozione di massa dei veicoli elettrici, Tata Motors ha esteso il prezzo speciale di lancio, come abbiamo detto, a ulteriori 10.000 clienti.

Con questa nuova iniziativa Shailesh Chandra, amministratore delegato di Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. e Tata Passenger Electric Mobility Ltd., ha dichiarato: “Siamo lieti della straordinaria risposta a Tiago.ev e ringraziamo i nostri clienti per aver intrapreso l’iniziativa il viaggio dei veicoli elettrici. Per riconoscere la passione per i veicoli elettrici e per supportare fermamente l’adozione di massa dei veicoli elettrici, abbiamo deciso di estendere il prezzo di lancio (di soli INR 8,49 Lakh, pari a circa 10.000 euro) ai prossimi 10.000 clienti”.

Come prenotare la nuova Tata Tiago.ev

La prenotazione può essere effettuata con un importo di INR 21.000 (pari a circa 260 euro) presso qualsiasi concessionaria Tata Motors autorizzata o direttamente sul sito internet.Le consegne di Tiago.ev inizieranno a partire da gennaio 2023. L’ora, la data, la variante e il colore scelti determineranno la data di consegna del veicolo.

La nuova auto elettrica di Tata Motors, Tiago.ev, è divertente, offre caratteristiche premium nel segmento, sia per quanto riguarda la sicurezza e le tecnologie a bordo, sia per la sua impronta ecologica, apprezzata inoltre per le prestazioni vivaci, il tutto reso ancora più desiderabile con l’ulteriore vantaggio di un basso costo di proprietà. Sarà il primo veicolo nel suo segmento a offrire le migliori funzionalità connesse della categoria come standard su tutti gli allestimenti, che di solito sono offerti in auto premium, di più alto livello e prezzo.

Fonte: Ufficio Stampa Tata Motors

Il prezzo mozzafiato

Tata Motors tiene molto al concetto di transizione elettrica (e non è l’unica, anzi) e vuole essere il brand principale a trainare anche tutti gli altri all’interno del mercato automobilistico indiano. È anche questo il motivo per cui ha di recente lanciato la sua nuova Tiago.ev, versione 100% elettrica della sua piccola berlina ultra popolare nel mondo, con un prezzo che è sicuramente tra i più bassi mai sentiti per un veicolo EV (come gli altri modelli della Casa, del resto). Il listino parte infatti parte da poco più di 10.000 euro, ultra vantaggioso per chiunque vuole approcciare per la prima volta con un veicolo a zero emissioni.

Tata parte già in vantaggio nel mercato automobilistico indiano così giovane, anche grazie ai sussidi governativi e alle tariffe maggiorate sulle importazioni. E non è tutto, perché il marchio ha già in progetto la produzione di un’altra auto elettrica, ancora non abbiamo le conferme ufficiali, ma presto potrebbe arrivare sul mercato la versione a batteria della Tigor, la sua berlina compatta, con un prezzo di listino altrettanto conveniente, non più alto di 15.000 euro circa. Stiamo a vedere eventuali sviluppi.