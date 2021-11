Le auto ecologiche più vendute in Italia

Le auto elettriche oggi vedono un periodo di splendore, se così possiamo definirlo; aumentano costantemente infatti le vendite dei modelli a zero emissioni, oltre che delle vetture ibride, sia alla spina (le plug-in), sia mild hybrid e full hybrid. E questo è significativo, visto la crisi dell’intero settore, che porta invece al calo dei modelli diesel e benzina.

È dal 2019 che assistiamo alla crescita del comparto green, fino a pochi anni fa infatti non c’era alcuna motorizzazione che superasse i classici modelli a combustione (alimentati a benzina e gasolio). In alcuni mercati la situazione si è praticamente ribaltata ormai da tempo, in Italia invece non possiamo dire di aver assistito ad un cambio clamoroso, perché non è quello che è successo, ma sicuramente i clienti di auto elettriche oggi rappresentano una buona fetta di mercato e tanti sono quelli che si interessano alle motorizzazioni alternative ed ecologiche.

Durante l’estate, lo avevamo visto, si è registrato un grande boom alle auto a zero emissioni, e oggi l’Italia si trova al quarto posto tra i Paese europei con il più alto numero di vetture ibride plug-in vendute. Nonostante la situazione purtroppo non sia delle migliori, ancora a causa della crisi dovuta alla pandemia, a cui si è aggiunta anche quella relativa alla mancanza dei semiconduttori, le ibride e le elettriche sono riuscite ad ottenere dati positivi.

Le vetture 100% elettriche nel corso del 2021 hanno raggiunto una quota molto importante, in continua crescita anche oggi. Ma vediamo in particolare quali sono le più amate dagli italiani, i modelli che hanno maggiore successo nel mercato del Bel Paese. I clienti dello Stivale sono molto affezionati al marchio Fiat, lo sappiamo, e lo dimostra il fatto che una delle elettriche più vendute è la 500e, che registra un buon andamento costante sin dal suo lancio. Stesso discorso per la Smart ForTwo, e per la Tesla Model 3, che è oltretutto l’auto elettrica più venduta in Europa.

Ora devono essere gli enti nazionali e le compagnie private ad intervenire per fare in modo che anche le infrastrutture riescano a tenere il passo con il numero di auto elettriche in circolazione, in forte aumento. Stellantis ha deciso di realizzare molte nuove colonnine di ricarica in Italia e tanti altri brand seguiranno il colosso automotive.