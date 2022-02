Le auto diesel più vendute in Italia

Sappiamo molto bene qual è oggi la situazione del settore automotive, colpito da una crisi senza precedenti ormai dal 2020, corrispondente allo scoppio della pandemia di Coronavirus, che ha bloccato l’intero mercato. Oggi fatica ancora a riprendersi, si sono sommate infatti differenti altre difficoltà.

Tra queste non possiamo non citare la crisi dei microchip, e i conseguenti ritardi nella produzione e nella consegna di nuove auto. Nonostante questo e sebbene le vetture diesel stiano vivendo un calo nelle vendite, continuano comunque ad essere le preferite per molti clienti. Nel mese di gennaio 2022 le immatricolazioni di auto a gasolio in Italia sono state in tutto 20.734, pari al 19% di quota nel mercato. Ma quali sono state le più vendute?

La classifica delle auto diesel preferite dagli italiani

Al decimo posto della top ten troviamo Opel Mokka, con 641 immatricolazioni. A listino troviamo una versione turbodiesel 1.5 da 110 cavalli, con cambio manuale a 6 marce, con prezzi di listino a partire da 25.200 euro. Segue al nono posto Citroën C3 Aircross, il crossover ha venduto in tutto 657 unità nel mese di gennaio 2022, la gamma prevede un 1.5 BlueHDI da 110 e 120 cavalli e il prezzo di listino parte da 22.600 euro. Troviamo poi la BMW X1 all’ottavo posto, con un totale di 735 unità vendute a gennaio 2022 in Italia, con motorizzazione diesel. Motore 1.5 da 116 cavalli e 2.0 da 150 e 190 CV, varianti proposte con trazione anteriore o integrale xDrive. Prezzi a partire da 33.750 euro.

Arriviamo al settimo posto della classifica delle auto diesel più vendute a gennaio in Italia con Volkswagen Tiguan, scelto da 746 clienti. In gamma ci sono tre differenti propulsori da 2.0 litri per una potenza di 122, 150 e 200 cavalli. In vendita a partire da 35.000 euro. Posizione numero 6 per Jeep Renegade, con 823 immatricolazioni in tutto nel primo mese nel 2022 in Italia. Motore turbodiesel 4 cilindri Multijet 1.6, lo stesso della sorella Compass; prezzo di listino a partire da 28.000 euro.

A metà della classifica, in quinta posizione, c’è Ford Kuga, con 954 unità diesel vendute lo scorso anno. Proposta in 7 allestimenti a trazione anteriore, a listino si presenta con un turbodiesel 1.5 da 120 cavalli e prezzi a partire da 29.550 euro. A un passo dal podio, in posizione numero 4 della classifica delle auto diesel più vendute in Italia a gennaio 2022, troviamo Jeep Compass, con 983 immatricolazioni. Venduta con motore turbodiesel 4 cilindri Multijet di 1.6 da 131 cavalli, trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, prezzi che partono da 31.200 euro.

Il podio

Si guadagnano il podio delle auto diesel più vendute in Italia a gennaio 2022: