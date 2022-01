L’auto da corsa italiana senza pilota che stupisce il mondo

In occasione dell’Indy Autonomous Challenge del CES di Las Vegas, che si è tenuta la scorsa settimana, la vettura da corsa autonoma super performante realizzata da e-Novia in collaborazione con la squadra del Politecnico di Milano, la Polimove, ha stabilito un nuovo record.

L’auto ha partecipato alla gara lo scorso fine settimana, ha motore endotermico e guida autonoma, e ha ottenuto il primato assoluto di velocità, raggiungendo i 175,96 mph, ovvero oltre i 280 km/h. Alla competizione hanno corso nove differenti squadre, che si sono sfidate con le loro auto potenti a guida autonoma e motore endotermico della Formula Indy, ovvero le Dallara AV-21.

Vincenzo Russi, co-founder e CEO di e-Novia, ha dichiarato: “I risultati conseguiti in una competizione che coinvolge le eccellenze di tutto il mondo confermano la capacità di innovazione del Paese e dei suoi talenti politecnici anche nello sviluppo di sistemi a guida autonoma in grado di definire nuovi standard e soluzioni che contribuiranno ai profondi cambiamenti dell'industria e della mobilità”.

Il record assoluto dell’auto a guida autonomia di e-Novia

La vettura autonoma non ha ottenuto un solo record, infatti dopo aver superato i 280 km/h, l’auto ha anche raggiunto un altro importante primato: si tratta infatti della macchina da corsa senza pilota aver vinto la prima gara per vetture di questo tipo al mondo. E questo è successo lo scorso fine settimana al Motor Speedway di Las Vegas, l’evento più significativo del CES (dove abbiamo visto vetture eccezionali), con una gara del campionato Indy Autonomous Challenge.

Un record che possiamo definire assoluto perché le gare per auto a guida autonoma che si sono tenute fino ad oggi erano sempre state delle competizioni a cronometro, la pista che veniva usata da una sola vettura per volta. Invece, durante questa sfida al Motor Speedway di Las Vegas, tutte le monoposto si sono ritrovate sul circuito insieme, per correre verso il traguardo una a fianco all’altra.

Le auto senza pilota in sfida

La squadra italiana Polimove, con la sua nuova e-Novia, ha battuto la concorrenza mondiale. Una sfida davvero eccezionale, con risultati mai visti prima d’ora: una corsa a quasi 300 chilometri orari da parte di una supercar senza pilota non è di sicuro un’impresa che si vede tutti i giorni. Oltretutto, come abbiamo già detto, fino ad oggi le gare per vetture che guidano da sole non si erano mai svolte con tutte le monoposto in pista insieme, gli stessi giudici di gara lo avevano sempre vietato, ritenendolo troppo pericoloso. Questo spettacolo quindi è stato unico, per la prima volta vedere colpi di scena e sorpassi senza pilota è stata un’esperienza straordinaria.

Vincenzo Russi, Co-Founder e CEO di e-Novia, spiega: “Siamo orgogliosi di questo risultato in una competizione internazionale che ha coinvolto i principali atenei del mondo. Ciò dimostra qual è il livello di innovazione e preparazione che l’Italia può vantare in questo ambito. E-Novia ha contribuito, con i suoi professionisti, a sviluppare l’eccellenza di un modello industriale in grado di fornire soluzioni evolute e all’avanguardia per la mobilità sostenibile del futuro”. Avrà infatti grande importanza il trasferimento della tecnologia a guida autonoma da queste gare alle auto di serie: un passaggio che sarà molto rapido.