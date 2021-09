L’auto cinese low cost che minaccia l’Europa

Dopo aver visto la scorsa estate la presentazione del SUV Atlas Pro di Geely, lanciato in Russia e venduto esclusivamente nel Paese al prezzo di listino tanto invidiato di 13.500 euro, oggi il Gruppo propone la sua nuova auto elettrica low cost, con 322 chilometri di autonomia, e questa volta non solo per il Paese di Putin.

Il suo nome è Geometry EX3, vettura che sicuramente sarà disponibile in Cina e poi Geely tenterà in ogni modo di esportarla. L’offerta infatti potrebbe far parte della strategia commerciale del Gruppo, per questo l’auto potrebbe arrivare in Europa. Proposta per una cifra da record, sarà uno dei mezzi elettrici a 5 posti tra i più economici oggi presenti sul mercato, al conveniente prezzo stimato di 9.200 dollari circa, che oggi corrispondono a 7.900 euro. Vettura che promette una ricarica da 0 all’80% con caricabatterie CC ad alta velocità in meno di mezzora e che è stata sottoposta ai test più rigorosi per quanto riguarda la sicurezza.

Gli ingegneri di Geely Auto Group hanno verificato l’efficienza dell’equipaggiamento di serie, che comprende il sistema di monitoraggio della pressione delle gomme, ABS e EBD, sensori e telecamere di retromarcia, doppi airbag. La Geometry EX3, auto elettrica cinese low cost, è dotata di un innovativo sistema di gestione della temperatura della batteria raffreddato a liquido, che permette una ricarica sicura del mezzo alle alte velocità e efficienza a temperature calde e fredde. Per prolungare la durata della batteria e massimizzarne le prestazioni, la temperatura interna è mantenuta a 20°C.

L’auto vanta uno spazio interno molto ampio, in grado di ospitare fino a cinque persone molto comodamente. Una vettura disegnata e realizzata con un look moderno, all'avanguardia, per automobilisti giovani, che desiderano un mezzo esteticamente bello; è stata scelta una combinazione bicolore nero e blu con riflessi fluorescenti che regalano un impatto visivo molto forte. Gli interni dell’auto sono sofisticati, puliti ed eleganti. Nell’abitacolo Geely (società che con cui anche il Google cinese Baidu collabora) ha installato uno schermo LCD digitale da 10,25 pollici e un pannello centrale di infotainment da 8 pollici. Il sistema G-Link è legato alle funzionalità dei dispositivi mobili, è possibile anche sentire la musica QQ nativa, gestire la navigazione Autonavi e la radio Ximalaya, il controllo vocale, il Wi-Fi in e tante altre applicazioni.