Auto dell’Anno 2022: vince Kia EV6

Come oggi anno arriva una delle più belle notizie per il settore auto: l’assegnazione del premio Car of the Year, uno dei più importanti e ambiti dalle Case auto. E così anche oggi è stata scelta la nuova Auto dell’Anno. Purtroppo, per la terza volta consecutiva, il Salone di Ginevra, teatro della premiazione da tempo, non ci sarà.

E quindi anche oggi abbiamo assistito alla premiazione online. La colpa è delle continue restrizioni legate al Covid. Abbiamo appena appreso che la vincitrice è Kia EV6, il nuovo crossover elettrico della Casa.

Kia EV6: la gamma italiana

Presentata lo scorso maggio, in sole due settimane dall’apertura della piattaforma di prenotazione online, EV6 aveva sin da subito mostrato il grande successo sul mercato. Infatti Kia Italia aveva deciso di svelare ufficialmente e con largo anticipo la gamma e i prezzi dell’auto, aprendo gli ordini presso la rete di concessionari del marchio.

La nuova Kia EV6 è disponibile sul mercato italiano in tre configurazioni differenti, con prezzi a partire da 49.500 euro per la versione d’attacco a trazione posteriore fino arrivare ai 69.500 euro per la versione GT ad alte prestazioni con trazione AWD. Una gamma completa capace di soddisfare tutte le esigenze dell’automobilista del futuro.

Le caratteristiche dell’Auto dell’Anno 2022

Il crossover elettrico ha praticamente riscritto il nuovo corso di Kia, EV6 è debuttato al grande pubblico con un’autonomia stimata di oltre 510 km, emissioni zero, ricarica ultra rapida da 800 V. Una vettura dallo stile unico e distintivo, un crossover pionieristico: si tratta infatti del primo Battery Electric Vehicle (BEV) del nuovo corso del design della Casa, ispirato dalla filosofia “Opposites United” che esibisce un design per gli EV orientato al futuro, con numerosi dettagli high-tech.

Come abbiamo detto, e come questo premio dimostra, l’auto è stata apprezzata sin dal primo sguardo. Viene offerta sia nella variante a trazione posteriore (RWD) che nella variante integrale (AWD). L’equipaggiamento esterno è ricco e sofisticato, di serie sono previsti fari full led con tecnologia a riflessione, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 19”. All’interno è stato inserito un doppio schermo da 12,3” con Android Auto ed Apple CarPlay.

I sedili sono rivestiti in elegante tessuto nero misto pelle e sono riscaldati, come il volante. Sono presenti a bordo anche tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzanti. La versione GT-line completa la gamma EV6, portando in dote tutte le novità tecnologiche tra cui fari full LED con fascio adattivo intelligente, Mood Lamps, l’impianto audio Meridian Premium Sound System e il sistema Head Up Display con realtà aumentata.

Le sette finaliste del premio

Lo scorso novembre avevamo appreso la lista ufficiale delle sette finaliste del premio Auto dell’Anno 2022. Il prestigioso concorso europeo volto a premiare il miglior modello, con una giuria composta ogni anno da alcuni dei più esperti giornalisti specializzati del settore auto in Europa. A contendersi il titolo di Car of the Year 2022 oggi c’erano:

Skoda Enyaq iV;

Peugeot 308;

Cupra Born;

Hyundai Ioniq 5;

Kia EV6, che ha vinto;

Renault Megane E-Tech

Ford Mustang Mach-E.

Ben 6 modelli elettrici, e infatti proprio il nuovo crossover a zero emissioni ha vinto il nuovo titolo per quest’anno.