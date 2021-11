Auto dell’anno: le sette finaliste segnano il cambio di tendenza

Come oggi anno arriva una delle più belle notizie per il settore auto: l’assegnazione del premio Car of the Year, uno dei più importanti e ambiti dalle Case automobilistiche. Anche nel 2022 verrà scelta la nuova Auto dell’Anno; c’è un risvolto negativo che dobbiamo svelare: purtroppo, per la terza volta consecutiva, il Salone di Ginevra, teatro della premiazione da tempo, non si farà.

La colpa è delle continue restrizioni legate al Covid, e quindi ancora una volta la manifestazione non potrà fare da cornice alla proclamazione della migliore vettura per il 2022. Non possiamo farci nulla, se non sperare che per il 2023 le cose possano davvero migliorare. Per il momento, avevamo visto un paio di settimane fa l’elenco dei 39 modelli entrati in gara. Tra di loro c’era anche una supercar estrema, la Maserati MC20, vettura eccezionale, che monta il V6 Nettuno, motore inedito e ultrapotente, simbolo della rinascita della Casa del Tridente.

Oggi sono state ufficializzate le sette finaliste del premio Auto dell’Anno 2022, e la Maserati non c’è più. Il prestigioso concorso europeo mira a premiare il miglior modello, ogni anno la giuria è composta da alcuni dei più esperti giornalisti specializzati del settore auto in Europa. Tra tutte le vetture in gara, ne sono state selezionate sette, che si contenderanno il titolo di Car of the Year:

Non possiamo non notare immediatamente che tra le sette finaliste ci sono ben 6 modelli elettrici, due del Gruppo Volkswagen e due del Gruppo Hyundai. Tra loro poi c’è anche la Peugeot 308, la francese oggi a listino sia con motore tradizionale a combustione sia nella variante elettrificata; arriverà presto anche il modello 100% elettrico. E così, anche in questa occasione, si dimostra quanto il settore auto guardi avanti, puntando sui veicoli a zero emissioni. Nel concorso che mira al raggiungimento di uno dei premi più ambiti dell’anno, si evidenzia l’importanza della transizione elettrica nel settore auto.

La votazione finale a cui saranno sottoposte tutte e 7 le finaliste si svolgerà nella seconda parte del mese di febbraio 2022, la vettura vincitrice europea del Car of the Year sarà annunciata online lunedì 28 febbraio (lo scorso anno il premio è stata vinto da Toyota Yaris).