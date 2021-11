Auto dell’anno 2022: l’elenco dei modelli

La bella notizia è che, come ogni anno, anche nel 2022 verrà scelta la nuova Auto dell’Anno; quella cattiva è che purtroppo, per la terza volta consecutiva, il Salone di Ginevra, una delle più famose e grandi kermesse di settore organizzata in Svizzera, non si farà. Per colpa delle continue restrizioni legate al Covid, ancora una volta la manifestazione non potrà fare da cornice alla proclamazione del vincitore.