Auto dell’Anno 2021: Toyota Yaris

Toyota Yaris è l’auto dell’anno 2021

Appena deciso il nome dell’auto che si aggiudica il premio Car of the Year per il 2021, siamo alla fine della diretta da Ginevra, durante la quale Toyota Yaris è stata proclamata Auto dell’Anno. La data segna anche un anniversario importante, per la decima volta dal 2012, il team del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra organizza la cerimonia di votazione per il premio più ambito del settore automobilistico, insieme alla sua giuria.

Fortunatamente la tecnologia ci ha permesso di assistere comunque alle premiazioni online, visto che il solito spettacolo è stato annullato a causa della pandemia di Coronavirus, che ormai da un anno ha colpito il mondo intero, provocando delle conseguenze senza eguali, non solo al settore auto, ma a tutta l’economia.

Il trofeo “The Car of the Year” viene assegnato dal 1964, moltissimi anni. Si tratta del premio più prestigioso e ambito nel mondo automobilistico. Una giuria di 59 membri, composta da giornalisti automobilistici provenienti da 22 differenti Paesi, seleziona il vincitore tra i sette modelli che sono arrivati ​​al turno dei finalisti grazie alle prime votazioni. Li avevamo già visti i modelli ‘in gara’.

Quelle che vediamo di seguito erano le finaliste:

Citroën C4;

Cupra Formentor;

Fiat 500;

Land Rover Defender;

Škoda Octavia;

Toyota Yaris;

Volkswagen ID.3.

E qual è la vincitrice di oggi? Il degno modello successore del vincitore dello scorso anno, che abbiamo visto essere la Peugeot 208, è Toyota Yaris.

Yaris è il modello che ha segnato la storia di Toyota in Italia, lanciata lo scorso anno nella usa nuovissima versione. Dal 1999 ad oggi, sono oltre un milione le unità vendute, quasi la metà del totale vendite di Toyota in Italia. La quarta generazione di Yaris è una sintesi perfetta delle precedenti. Il legame diretto con la prima versione è immediato, sono state riprese le linee, ora più moderne e filanti, e il concetto di “piccola fuori, grande dentro”.

La nuova Toyota Yaris è Auto dell’Anno 2021, l’auto racchiude tutte le eccellenze del gruppo Toyota, è la massima espressione tecnologica della gamma e il modello precursore per la nuova direzione del marchio nei prossimi anni. Una vettura che da sempre è sinonimo di avanguardia, in grado di stabilire nuovi standard per il segmento B sia in termini di innovazione che di sicurezza. Yaris è rinnovata in ogni aspetto ed è pronta ad essere nuovamente il punto di riferimento per il mercato delle compatte.