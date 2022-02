Aurus Komendant, il SUV russo di lusso voluto da Putin

Dopo aver presentato il veicolo militare anfibio eccezionale scelto per le truppe, Aleut GAZ-3344-20 che viaggia tra neve e paludi, oggi vediamo invece le preferenze dello Zar per quanto riguarda il settore automobilistico. Innanzitutto sappiamo che alcuni anni fa, nel 2019, aveva deciso di cambiare vettura per le uscite ufficiali, e di abbandonare così la Mercedes Maybach S600 Pullman super blindata che era usata fino a quel momento, per far creare la limousine ‘custom’, realizzata ad hoc da parte dell'istituto Nami, il polo scientifico statale di eccellenza specializzato proprio nella ricerca su auto e motori a combustione interna.

Il progetto dello Zar russo

Il nome in codice del progetto era Kortezh, una parola scelta per il suo significato, che in lingue russa infatti è ‘corteo’. Un piano iniziato già da molti anni, nel 2013, che ha avuto bisogno di un corposo investimento iniziale (200 milioni di dollari), denaro che è servito per realizzare la UMP (Unified Modular Platform) si cui creare differenti veicoli esclusivi del segmento Premium e Business, con la collaborazione di alcune aziende locali come la Sollers JSC e la Rostec, e non solo.

Ha preso il via anche un programma di collaborazioni tecniche con Porsche e altre importanti realtà italiane quali la Brembo e la Blowtherm. I modelli nati sotto questo programma speciale sono identificati dal brand Aurus, che nasce unendo due termini: il latino Aurum, che significa oro, e il suffisso rus, che sta per Russia, formando quindi una parola che potrebbe significare ‘ororusso’. La limousine presidenziale Senat S700 è stata la vettura che ha segnato il debutto, nel mese di maggio del 2018, avvistata anche a Roma in occasione della visita di Putin (626 cm di lunghezza). La versione normale invece è stata presentata al Salone di Mosca 2018.

Il SUV di lusso di Putin

Putin (di cui in questi giorni non possiamo fare a meno di parlare) ha scelto successivamente il SUV di lusso, il suo nome è Komendant e dovrebbe debuttare quest'anno. Si presenta con un look imponente e un design squadrato, i richiami alla Bentley Bentyaga e alla Rolls Royce Cullinan, due vetture eccezionali, sono molto evidenti. Non abbiamo in mano le specifiche tecniche riguardanti l’auto di Putin, molto probabilmente la base è la stessa usata per la Senat, e questo significa che il motore installato sul veicolo potrebbe essere un V8 biturbo 4.4 con tecnologia ibrida integrata, in grado di sprigionare 600 cavalli di potenza. Il SUV dispone poi di trazione integrale e cambio a nove marce.

Quando sono apparse le prime foto della Komendant, sul web in realtà hanno iniziato a circolare anche alcune immagini della prima motocicletta Aurus. Una sports tourer dotata di un massiccio telaio e di un generoso passo, con parabrezza regolabile e luci LED di ultima generazione. Una due ruote pensata per i viaggi, con due borse laterali integrate nella carrozzeria.