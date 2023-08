Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Zenvo Automotive Zenvo Aurora: gli interni dell'hypercar da 1.850 cavalli

Alla Monterey Car Week arriva l’ultima creazione di Zenvo, si chiama Aurora, ed è la vettura più leggera e potente mai realizzata dallo stesso costruttore danese. Si tratta di una hypercar ibrida realizzata in due modelli: uno stradale e uno più estremo.

Com’è fatta

Lo Zenvo Aurora segna una tappa fondamentale nel percorso del costruttore danese. Si tratta infatti dell’auto da strada più leggera e potente che Zenvo Automotive abbia mai prodotto, e stabilisce l’inizio di una nuova era per il brand.

L’hypercar si presenta con un design completamente nuovo, un approccio genuino e senza compromessi alle prestazioni. Prende il nome dalla natura leggera, meravigliosa e veloce del raro fenomeno di luce, l’Aurora Boreale. Zenvo ha realizzato la sua nuova Aurora mettendo al primo posto il piacere di guida.

Jens Sverdrup, Presidente del consiglio di amministrazione e direttore commerciale, ha dichiarato: “L’Aurora rappresenta un vero equilibrio di estremi. Volevamo costruire un’auto senza compromessi per i conducenti, che offrisse prestazioni a tutti i livelli, ma senza che nessun aspetto influisse negativamente su un altro. Tutta la progettazione è stata affrontata in modo molto danese, ogni parte è stata attentamente considerata. Abbiamo voluto introdurre questa filosofia di stile e design nel segmento delle hypercar. Il risultato ci ha permesso di creare due modelli, che si completano a vicenda, offrono un vero piacere di guida e offrono prestazioni incredibili”.

Il motore

La nuova Zenvo Aurora è dotata di un motore V12 quad-turbo da 6.6 litri, sviluppato da MAHLE Powertrain. È in grado di erogare 1.250 CV, potenziato ulteriormente da un leggero sistema a triplo motore elettrico, che genera 600 CV in più. In questo modo l’auto raggiunge i 1.850 CV: si tratta così del motore V12 più potente mai montato su un’auto stradale.

Fonte: Zenvo Automotive

La nuova hypercar ibrida estrema è stata realizzata su un nuovissimo design monoscocca modulare ZM1 di Zenvo, sviluppato con gli esperti di strutture in carbonio Managing Composites. Ogni parametro è massimizzato fino alla soglia dei limiti e dei compromessi.

In quanto tale, e per garantire l’assenza di compromessi tra comfort e potenza estrema, la nuova hypercar Aurora si lancia con due differenti versioni, dando la possibilità ai clienti di scegliere lo stile di guida e il design che preferiscono.

La prima è la Agil, dallo stile più aggressivo e con elementi aerodinamici di alto livello, la seconda è la Tur, più elegante e considerata più “stradale”.

Christian Brandt, Capo progettista, ha spiegato: “Il telaio e i componenti di Aurora sono tutti opere d’arte e abbiamo deciso sin da subito che non volevamo nascondere tutti i dettagli sotto un design monolitico. È come un orologio complesso o l’architettura scheletrica di una motocicletta, dove i meccanismi interni sono la parte affascinante, e volevamo mostrare anche all’esterno il più possibile il telaio, il motore e le sospensioni”.

Fonte: Zenvo Automotive

Sia la variante Aurora Tur che la Agil si presentano con un design del telaio fluido e aerodinamico, che gestisce il flusso d’aria in maniera perfetta. Le linee della versione Tur presentano un esterno scolpito in maniera molto sapiente e una dinamica impostata per la stabilità su strada e per una guida molto confortevole. Mentre se pensiamo alla versione Agil, lo stile del corpo segue la stessa filosofia di design semplicistica ed elegante, ma viene tradotto in maniera più estrema. Questo offre ottime performance per la guida in pista.