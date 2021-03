Aumenta l’autonomia delle plug-in hybrid di Audi

editato in: da

Audi migliora l’efficienza e l’autonomia dei propri modelli plug-in hybrid: la Casa tedesca ha equipaggiato le nuove versioni ibride di A6 berlina, A6 Avant e della coupé cinque porte A7 Sportback con una batteria al litio da 17,9 kWh che consente di percorrere fino a 74 chilometri con emissioni zero.

Dopo aver presentato i nuovi motori diesel per il 2021 del SUV compatto Q2, Audi svela la nuova batteria che riesce ad aumentare l’efficienza dei tre modelli, incrementando anche l’autonomia in modalità puramente elettrica. Il brand teutonico ha lanciato anche una nuova gamma di programmi di marcia che affianca a EV, Auto e Battery Hold anche l’inedita configurazione Battery Charge: quest’ultima ha come priorità la salvaguardia della ricarica della batteria.

Il propulsore termico di Audi che ha da poco dato il via alle prenotazioni del nuovo SUV Q4 e-tron, quando si viaggia nella modalità Battery Charge, trasmesse il moto alle ruote e contribuisce anche al funzionamento del motore elettrico come alternatore. Questa soluzione consente di recuperare circa l’1% di ricarica ogni chilometro percorso a bordo della vettura, fino al raggiungimento della soglia dell’80% di energia del comparto batteria.

Audi A6 berlina, Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback, in questa nuova configurazione ibrida plug-in potenziata, riescono a coniugare performance sportive, elevata efficienza e versatilità, con i powertrain che vanno da 299 a 367 Cv di potenza, abbinati alla trazione integrale Quattro con tecnologia Ultra e al cambio a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti. A livello di efficienza, i risultati migliori si ottengono dalla berlina Audi A6 2.0 (50) TFSI-e Quattro S Tronic da 299 Cv: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,2 secondi, mentre la percorrenza nel ciclo combinato WLTP è di 100 chilometri al litro a batteria carica.

Le novità ideate per la gamma ibrida dei modelli presenti nel listino Audi, non vanno a intaccare la spaziosità interna delle vetture: basti pensare che la capienza massima del bagagliaio, nel caso di Audi A6 Avant, tocca i 1.535 litri. La gamma Audi A6 TFSI-e coniuga tutte le caratteristiche distintive della tecnologia PHEV dei quattro anelli. All’autonomia a zero emissioni ideale per il commuting urbano e alle prestazioni sportive, sono abbinati consumi ridotti, la versatilità tipica delle berline e famigliari dei Quattro Anelli e sensibili vantaggi in termini di mobilità e fiscalità.