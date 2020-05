Audi, tutti i vantaggi della nuova offerta di noleggio

editato in: da

Travolto dall’emergenza sanitaria (ed economica) del COVID-19, anche il mercato automobilistico è destinato a doversi adattare a un “new normal”, una nuova normalità dove nulla (o quasi) sarà più come prima. Anche per questo motivo, le case produttrici stanno ideando nuove formule di acquisto o leasing per tentare di recuperare il terreno perso negli ultimi tre mesi.

L’ultima, in ordine prettamente cronologico, ad aver lanciato nuove soluzioni di acquisto dei propri veicoli è Audi. La casa dei Quattro Anelli ha recentemente presentato Audi Value Noleggio, formula “chiavi in mano” che dà la possibilità a chi vuole guidare una delle auto del produttori di Ingolstadt di beneficiare di una lunga serie di vantaggi. Come afferma lo stesso produttore tedesco, scegliendo questa innovativa formula di noleggio a medio e lungo termine (valido anche per privati) la sicurezza è all inclusive.

Con Audi Value Noleggio, infatti, si potrà guidare un veicolo dei Quattro Anelli senza doversi più preoccupare dei costi di gestione di un’automobile. Nel canone mensile del programma di leasing, infatti, sono inclusi bollo, assicurazione RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24 e, a seconda dell’allestimento scelto per il proprio veicolo, si potrà godere anche dei servizi multimediali e interattivi di Audi Connect.

Non solo: scegliendo la formula Audi Value Noleggio non ci si dovrà più preoccupare del sistema bonus/malus. Nella malaugurata ipotesi di un sinistro stradale, infatti, l’importo dell’assicurazione RCA non aumenterà e, dunque, il canone mensile resterà sempre lo stesso. Inoltre, ogni cliente che sceglie un piano di noleggio di almeno 36 mesi riceverà in omaggio 3 mesi di canone e del pro rata.

Scegliendo, ad esempio, l’Audi A1 Sportback 1.0 TFSI S tronic Admired con noleggio di 3 anni e 30 mila chilometri inclusi si pagherà un canone di 239 euro comprensivo di immatricolazione, IPT, tre anni di soccorso stradale e traino in Italia ed Europa 24 ore su 24, tre anni di bollo, cambio pneumatici, tre anni di RCA e tre anni (o 45 mila chilometri) di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Un’altra soluzione è quella rappresentanta da Audi Value che consente di acquistare un veicolo della casa dei Quattro Anelli con la sicurezza del valore garantito nel momento in cui si deciderà di rivenderlo. In base all’anticipo versato, alla durata del finanziamento e del chilometraggio scelto, il cliente saprà già al momento dell’acquisto quale sarà il valore dell’auto al termine del periodo contrattuale. A questo punto potrà decidere se tenere l’Audi (e finirla di pagare, magari con un altro L’ofefinanziamento), sostituirla con un nuovo veicolo del produttore tedesco o restituirla.