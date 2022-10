Audi TT, la nuova edizione limitata

Fonte: ufficio stampa La coupé sportiva della Casa di Ingolstadt arriverà nel primo semestre 2023 in una versione esclusiva e limitatissima

Un’icona di stile e design pronta a mettersi “l’abito da gala” per celebrare nel migliore dei modi una storia fatta di successi. Sin dal debutto sul mercato della prima serie (risalente al 1998), l’Audi TT è stata sinonimo di piacere di guida, design e cura estrema dei dettagli.

Concetti portati all’estremo nella nuova ed esclusiva versione che arriverà sul mercato europeo in occasione delle “nozze d’argento” di uno dei modelli iconici della Casa di Ingolstadt. L’Audi TT RS Coupé Iconic Edition (che arriva a poca distanza da un’altra versione esclusiva della coupé sportiva tedesca) accentua ulteriormente gli stilemi di pulizia stilistica che hanno decretato il successo commerciale di uno dei modelli di punta della Casa dei quattro anelli, abbinandoli a uno dei motori al pluripremiato motore 5 cilindri, capace di esprimere una potenza esplosiva.

Audi TT RS Coupé Icon Edition: design in stile Bauhaus

Ispirata allo stile geometrico e simmetrico del Bahuaus sin dalla sua presentazione al Salone IAA di Francoforte del 1995, l’Audi TT RS Coupé Icon Edition conferma e rafforza il legame con la scuola d’arte e stile nata in Germania negli Anni ’30 dello scorso secolo.

A sottolineare il design ispirato ai concetti del “less is more” troviamo, in questa Iconic Edition, le finiture total black del single frame e della griglia anteriore. I cerchi in lega specifici da 20 pollici a 7 razze, anch’essi in nero lucido, celano invece le pinze freno nere. Tonalità che si sposano alla perfezione con il Grigio Nardò della livrea: una colorazione esclusiva voluta dai designer tedeschi per celebrare il circuito italiano dove la coupé sportiva di Ingolstadt percorse i suoi primi chilometri.

Il kit aereodinamico montato dalla Icon Edition è progettato per garantire elevanti livelli di deportanza. Una caratteristica necessaria, visto il “cuore” che batte sotto il cofano della sportiva tedesca.

Un motore iconico per un modello iconico

Come accennato, l’Audi TT RS Coupé Icon Edition monterà uno dei propulsori più iconici della casa di Ingolstadt. L’auto si avvale del motore a 5 cilindri 2.5 TFSI, capace di sviluppare una potenza di 400 CV e 480 Nm di coppia (scatto da 0 a 100 chilometri orari in 3,7 secondi).

Un propulsore capace di aggiudicarsi per nove anni consecutivi del titolo di miglior propulsore nella categoria da 2 a 2,5 litri dalla giuria del premio “International Engine of the Year”.

Il 2.5 TFSI lavora gomito a gomito con la trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale permanente quattro con frizione elettroidraulica a lamelle. Il controllo della dinamica di marcia Drive Select consente al guidatore di scegliere tra quattro differenti modalità di guida: potrà così scegliere diversi settaggi per la taratura dello sterzo, l’erogazione del propulsore, la logica di gestione del cambio, il timbro di scarico e il setting degli ammortizzatori magnetic ride.

Audi TT RS Coupé Icon Edition: disponibilità e prezzo

Stando a quanto dichiarato dalla Casa di Ingolstadt, l’Audi TT RS Coupé Icon Edition sarà disponibile sul mercato europeo a partire dal primo semestre 2023. Anche se al momento non è stato ancora annunciato un prezzo di partenza, è semplice immaginare che l’acquisto dell’edizione celebrativa della coupé Audi non sia alla portata di tutti.

Il listino dell’Audi TT parte da 44 mila euro, per arrivare agli oltre 70 mila euro della versione più costosa. Vista la dotazione della Icon Edition, facile immaginare che il prezzo possa essere addirittura superiore.