Audi TT addio: la Memorial Edition

Audi TT è pronta a dire addio per sempre al mercato automobilistico globale, dopo ben 25 anni di carriera. La coupé sportiva dei Quattro Anelli non sarà più presente nei listini di tutto il mondo, ma oggi Audi vuole onorarci con una bellissima Memorial Edition, degna di nota. Dopo la Heritage Edition e la Final Edition, arriva anche la Memorial Edition, dedicata solo al mercato giapponese. Ultimo saluto al Sol Levante per Audi: vediamo com’è fatta questa meravigliosa TT.

L’ultima TT saluta il mondo

Audi Japan ha annunciato l'arrivo dell’edizione commemorativa Audi TTS coupé, un modello limitato della sportiva compatta premium di Audi, per commemorare la fine della produzione della famosa TT, già annunciato da tempo. È già in vendita dallo scorso 20 aprile.

La coupé sportiva compatta premium Audi TT è un modello che ha continuato a evolversi finora nel corso di tre generazioni, dalla sua prima apparizione nel 1998, diventando un’icona del marchio. Il suo design unico ha avuto un impatto notevole sulle coupé compatte di tutto il mondo. È passato circa un quarto di secolo dall'introduzione della TT e, pur esprimendo ancora una forte personalità, l’auto sta giungendo al capitolo finale della sua storia e sta per interrompere la produzione.

Le caratteristiche uniche

Audi TTS Coupé Memorial Edition si basa sul design delle sportive di lusso, gli interni e gli esterni con elementi nell'esclusivo color bronzo rendono il modello ancora più dinamico ed elegante. Gli accenti bronzo su una base monotono esaltano ulteriormente la bellezza, la forza e il lusso della TTS, creando un modello commemorativo che segna la fine della storia dell’Audi TT.

Questa edizione limitata si basa sull'Audi TTS Coupé, è equipaggiata con un motore turbo benzina a iniezione diretta da 2.0 litri che eroga una potenza massima di 320 CV e una coppia di 400 Nm. La carrozzeria è in struttura composita ASF (Audi Sousse Frame) in alluminio e acciaio, leggera e rigida, adatta a un modello sportivo. Combina un cambio S tronic a 7 rapporti altamente efficiente con un sistema di trazione integrale quattro.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Giappone

L'esterno include una griglia a telaio singolo con vernice nera opaca con un inserto in look alluminio esclusivo per TTS, cerchi Audi Sport da 20 pollici con design a stella 5V color bronzo opaco con taglio a diamante. Il carattere sportivo della TTS è accentuato dal color bronzo, per attrarre ulteriormente i clienti e mostrare il fascino delle sportive di lusso.

L’abitacolo sportivo e lussuoso

Per gli interni, la Casa ha scelto di introdurre i braccioli delle porte in pelle e lo stesso vale per la console centrale. Vediamo poi sedili sportivi S a rombi in pregiata pelle Nappa con cuciture a contrasto color bronzo e bordi grigi. La nuova Audi TTS Coupé Memorial Edition è dotata di elementi interni verniciati in bronzo (fianchi del sedile/consolle centrale) e pannelli decorativi in ​​Drift Anthracite.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Giappone

Oltre al Virtual Cockpit di serie e ai sedili sportivi riscaldati, ritroviamo il contagiri al centro, il bracciolo centrale, l'Audi side assist, il sistema di parcheggio del brand, la telecamera per la retromarcia, l'Audi hold assist, i fari Matrix LED, e non solo: questo modello in serie limitata è dotato delle classiche opzioni di serie, come il controllo della velocità di crociera, sistema audio Bang & Olufsen a 12 altoparlanti e vetri oscurati per la privacy.

Sono disponibili tre colori per la carrozzeria: Glacier White Metallic, Mythos Black Metallic e Kronos Grey Metallic. La nuova Memorial Edition è stata realizzata in un totale di 100 unità, che saranno vendute in esclusiva per il Giappone.