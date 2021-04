Audi svela Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron: SUV premium elettrici

editato in: da

Audi, svelato il concept del nuovo SUV

Versatili e ideali per l’utilizzo quotidiano, Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron sono i primi SUV nativi elettrici compatti della Casa. Per la loro realizzazione è stata impiegata la piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen.

I nuovi SUV abbinano dimensioni esterne compatte a un’abitabilità di categoria superiore. Il nuovo head-up display con realtà aumentata sottolinea il carattere avveniristico di queste nuove auto, e unisce il mondo reale e virtuale a vantaggio della sicurezza e del comfort di guida. Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron sono offerte al lancio con tre configurazioni di powertrain, al vertice si colloca la versione 50 e-tron quattro da 299 CV.

Questa variante può contare su generose autonomie e tempi di ricarica ridotti. In 10 minuti è possibile ripristinare sino a 130 km WLTP di percorrenza. Audi Q4 40 e-tron, complici la trazione posteriore e la batteria da 82 kWh, percorre sino a 520 chilometri WLTP, un risultato di riferimento per la categoria.

Con questi due nuovi SUV elettrici Audi evolve ulteriormente il suo linguaggio stilistico dedicato alla mobilità sostenibile, si ispirano al design muscolare delle show car Audi Q4 e-tron concept (presentata nel 2019) e Audi Q4 Sportback e-tron concept (svelata lo scorso anno), caratterizzate da sbalzi anteriori ridotti, passaruota generosi e linee scolpite. Audi Q4 Sportback e-tron, nello specifico, può contare su di un profilo spiovente del tetto, in stile coupé, e su di una sezione posteriore dal design sportivo, con spoiler alla base del lunotto.

Come gli altri modelli della famiglia e-tron, la forma dei nuovi SUV sposa la funzione, la Casa abbina estetica ed efficienza a livello aerodinamico, ma anche sotto il profilo dell’abitabilità. Audi Q4 e-tron è un SUV all’avanguardia in ogni suo aspetto, lo vediamo anche dai proiettori Audi Matrix LED, disponibili a richiesta. L’auto offre la gestione adattiva degli abbaglianti, per una maggiore sicurezza, oltre alla possibilità di scegliere successivamente all’acquisto dell’auto tra quattro diverse firme luminose attivabili tramite l’MMI, novità assoluta.

Una banda luminosa sul retro collega i gruppi ottici posteriori, mentre la gamma colori prevede otto tinte, incluse le inedite tonalità Viola Aurora metallizzato e Blu geyser. Alla caratterizzazione estetica standard si affiancano le configurazioni Advanced ed S line.

Audi Q4 e-tron (già prenotabile) arriverà in Italia a partire dal mese di giugno 2021, la versione Sportback e-tron invece nel terzo trimestre dell’anno. Audi Q4 e-tron, al lancio, prevede gli esclusivi pacchetti Edition One bronzo e nero, caratterizzati dalla verniciatura Grigio tifone oppure Blu geyser e dai cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici con finitura bronzo opaco o total black.