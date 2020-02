Il Suv che monta il motore diesel più potente in Europa

editato in: da

Nuova Audi SQ8, il Suv coupè col diesel più potente

Audi SQ8 presenta un nuovo modello diesel dalla potenza estrema, integrando anche l’elettrificazione. Cosa significa? Che all’interno del cofano dell’auto troviamo il grosso motore V8 bi-turbodiesel di 4 litri con un compressore elettrico.

Oltre ad offrire numeri da record, e quindi una potenza estrema di 435 cavalli e una coppia di 900 Nm, questo elemento evita, ai bassi, ritardi di risposta ai comandi dell’acceleratore. La differenza tra la SQ8 e la Q8 è sicuramente la potenza inferiore del ‘modello senza S’, inoltre la SQ8 ha elementi estetici differenti, come ad esempio un nuovo frontale, i cerchi da 21’’, le finiture della carrozzeria in alluminio, quattro grossi terminali di scarico.

Per distinguersi dalle sorelle, il suv di grandi dimensioni della Casa dei Quattro Anelli, mostra un abitacolo dalle tonalità scure, con sedili anteriori sportivi e cucitura a contrasto della selleria che è rivestita in Alcantara e pelle. Ma torniamo a parlare del motore più potente, il V8 super-sovralimentato è in grado di spingere l’auto fino alla velocità di 250 km/h e di realizzare uno 0-100 in 4.8 secondi, nonostante la massa della vettura non sia per niente indifferente.

E sulle strade più impegnativa e tortuose come si comporta il suv? È in grado di far vivere un’esperienza confortevole e piacevole al volante, mostrando un grande e perfetto equilibrio tra rendimento del motore e comportamento. Pur essendo a gasolio l’auto offre una grande sportività al guidatore, oltre al comfort a bordo, caratteristiche che la rendono una vettura perfetta anche per i più lunghi tragitti. Ottime caratteristiche per chi vuole comprare l’Audi SQ8, vettura che comunque supera i 110.000 euro di listino, che diventano più di 120mila nel caso della variante Sport Attitude.

Il motore risponde spontaneamente alle minime sollecitazioni e offre un’erogazione lineare. L’auto è ideale sia per l’impiego su lunghe distanze che su percorsi cittadini, dove si deve tenere comunque in considerazione la dimensione del suv. Audi SQ8 si muove con agio nelle curve, la sua risolutezza è al passo con il rendimento del motore, superiore anche a quello che promettono la coppia e la potenza sulla carta. Il V8 infatti è in grado di offrire spinte eccezionali grazie all’assenza di turbo lag e all’enorme quantità di coppia disponibile. In modalità Dynamic l’erogazione è accoppiata anche a un sound molto piacevole, quasi come quello di un analogo motore a benzina.