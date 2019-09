Audi RS7 e A7 Sportback, le nuove versioni ibride migliorano l’efficienza

editato in: da

Audi presenta le nuove versioni ibride dei modelli RS7 e A7 Sportback con un’efficienza sempre maggiore.

Ibrido lieve per l’Audi RS7 Sportback, definita da Oliver Hoffmann, il Managing Director dell’azienda tedesca, come “la nuova interpretazione di una coupé a quattro porte ad alte prestazioni”. Pur mantenendo uno stile molto elegante, il modello ha un’anima sportiva, conferita dal motore V8 4.0 TFSI da 441 kW e 800Nm. La nuova coupé quattro porte di Audi è capace di raggiungere i 100 chilometri orari in appena 3.6 secondi, con una velocità massima che arriva fino a 280 chilometri all’ora. Velocità di punta che aumenta ed arriva addirittura a 305 chilometri orari nel caso del pacchetto Dynamic Plus.

La nuova Audi RS7 Sportback è dotata di sospensioni pneumatiche di serie che possono essere regolate in tre diverse modalità. In alternativa sono disponibili anche le sospensioni sportive RS plus che funzionano con molle in acciaio e ammortizzatori regolabili, senza l’utilizzo dell’elettronica. I cerchi di serie sono in alluminio pressofuso da 21 pollici con design a stella a 10 razze. Le pinze del sistema frenante sono verniciate in nero di serie, ma sui freni in ceramica RS, opzionali, possono essere anche grigie, rosse o blu.

Ibrido plug-in, invece, per la nuova A7 Sportback di Audi che prosegue la strada dell’elettrificazione intrapresa dal marchio di Ingolstadt. Il modello si caratterizza per un’elevata autonomia elettrica, un consumo ridotto di carburante e prestazioni sempre più efficaci. La potenza totale del sistema ibrido è di 367 cavali, con una coppia di 500 Nm. La velocità massima raggiungibile con l’Audi A7 Sportback plug-in è di 250 chilometri orari. Sullo scatto, la vettura è capace di accelerare da zero a cento chilometri all’ora in 5.7 secondi netti. La batteria agli ioni di litio è composta da ben 104 celle a marsupio ed è in grado di immagazzinare 14,1 kWh di energia ad una tensione di 381 volt.

Il sistema di ricarica compatta viene fornito di serie sulla nuova Audi A7 Sportback e presenta un display Led e funzioni di sicurezza come il monitoraggio della temperatura e della corrente residua. Una ricarica completa ad una presa industriale da 400 volt e 16 ampere richiede due ore e mezza. Il tempo sale a circa sette ore utilizzando una presa di corrente domestica. Le prime consegne dell’Audi R7 Sportback sono previste a dicembre 2019 al prezzo base di 121.000 euro. Per l’Audi A7 Sportback, invece, il prezzo di partenza è di 77.850 euro.