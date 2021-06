Audi RS6 Johann ABT Signature Edition: omaggio speciale

editato in: da

1986-2021: ABT festeggia 125 anni. L’azienda di tuning che sforna le Audi più prestazionali ha dedicato una RS6 da 800 cavalli e 1.000 Nm di coppia a Johann Abt. È prodotta in sole 64 unità, una per ogni anno di vita del mitico fondatore.

La nuova vettura si chiama Audi RS6 Johann Abt Signature Edition. Ognuno dei 64 esemplari contiene un frammento dell’incudine originale utilizzata dal fabbro e fondatore dell’azienda, specializzata nell’elaborare dalle compatte (come la ABT Audi S3) ai SUV della Casa di Ingolstadt. Caratterizzata dalle prestazioni esasperate, la ‘speciale’ RS6 scatta da 0 a 100 km/h in 2,91 secondi e raggiunge i 330 Km/h di velocità massima.

Sia sulla carrozzeria, sia a bordo, vi sono i badge che marchiano la serie speciale con la scritta ‘Since 1896’, come detto, anno della fondazione dell’azienda. È inoltre rappresentata la firma ‘Johann Abt’ sullo schienale dei sedili. Altri highlights dal punto di vista estetico sono gli elementi aerodinamici dell’inedito pacchetto che riduce la resistenza dell’aria. Il kit genera una deportanza ulteriore per circa 150 kg. In questo modo la vettura è schiacciata a terra nella parte posteriore per una migliore stabilità.

Capitolo freni. Le prese d’aria dell’impianto sono state adeguate alle potenze con un miglioramento del sistema di raffreddamento. Le pinze dei freni (qui un nostro speciale su tutte le tipologie esistenti) sono rosse e in fibra di carbonio, sviluppate appositamente per tale modello. I cerchi in lega sono da 22 pollici, più leggeri rispetto a quelli di serie per circa 3,5 kg a ruota.

All’interno spiccano i sedili in pelle con cuciture rosse a contrasto e diversi elementi in fibra di carbonio con venature rosse. Come accennato in precedenza, le performance sono il fiore all’occhiello delle 64 Audi RS6 Johann Abt Signature Edition. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è scesa di 0,69 secondi a differenze della RS 6 di serie, mentre lo 0-300 km/h è stato abbattuto di 20 secondi sempre rispetto alla versione di partenza.

La nuova sportiva tedesca è infine controllabile da remoto. ABT ha infatti previsto un’app che mostra i vari parametri sulla guida e sul motore. Il guidatore può così gestire le 3 modalità di marcia (Eco, Power e Race) per modulare la coppia sprigionata dall’unità 4.0 V8 biturbo.