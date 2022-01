Audi RS Q e-tron, il bolide dei Quattro Anelli per la Dakar

La Casa dei Quattro Anelli dà il via ad un nuovo capitolo della sua storia Audi, si tratta infatti oggi del primo costruttore al mondo a schierarsi al via in veste ufficiale alla Dakar con un innovativo prototipo elettrico con range extender. Audi infatti prende parte, con la sua RS Q e-tron, al rally raid più impegnativo al mondo (dal 1° al 14 gennaio 2022).

La Casa ha introdotto tecnologie avanguardistiche come la trazione integrale quattro, declinata in sette configurazioni, i motori TFSI turbo a iniezione diretta della benzina e i powertrain a zero emissioni della famiglia Audi e-tron. Julius Seebach, Amministratore Delegato di Audi Sport GmbH e Responsabile delle attività sportive internazionali del Brand, dichiara: “La Dakar costituisce la sfida più difficile ed estrema immaginabile per il nostro innovativo prototipo elettrico con range extender. Non abbiamo mai realizzato una vettura tanto evoluta e complessa, oltretutto con tempistiche così serrate. Il nostro primo, vero, test di durata sarà il rally raid più impegnativo al mondo”. Durante le dodici tappe nel deserto saudita, Audi RS Q e-tron competerà con 91 vetture e condividerà la traccia con veicoli di 5 diverse categorie (auto, moto, quad, buggy, truck).

L’esperienza di Audi

La Casa torna ai rally grazie alla partecipazione alla Dakar con un powertrain alternativo. Una realtà che ha contraddistinto gli albori dell’attività sportiva del brand. Nel 1981, Audi quattro ha rivoluzionato il mondo delle corse su strada. Straordinaria anche l’esperienza nell’endurance: nel 2012, Audi R18 e-tron quattro è stata la prima vettura ibrida al mondo a conquistare la 24 Ore di Le Mans, ribadendo il proprio primato nei due anni successivi e conquistando due titoli piloti e costruttori nel FIA World Endurance Championship (WEC). Dal 2014 poi la Casa compete con successo in Formula E. Inizialmente a fianco del team ABT Sportsline e dal 2017 in veste ufficiale. Dopo sei anni d’attività, il team Audi Sport ABT Schaeffler è la squadra di maggior successo in Formula E. Tra gli highlights, la vittoria del titolo piloti nel 2017 e del titolo costruttori nel 2018. Ora Audi è pioniere della rivoluzione energetica nei rally raid e mira a lottare per la vittoria assoluta contro competitor dotati di motorizzazioni tradizionali.

Le caratteristiche della Dakar

Sollecitazioni estreme caratteristiche dei rally raid, peculiarità quali l’alternanza di sabbia, acqua, freddo, grandi dislivelli e il temibile fesh fesh, la sottilissima polvere del deserto: questi i punti salienti della Dakar. L’evento marathon richiede grande esperienza per tutti gli equipaggi. Motivo per cui Audi schiera al via un vero e proprio “dream team”. A Stéphane Peterhansel, il pilota più vittorioso di sempre alla Dakar con ben 14 successi, e Carlos Sainz, che ha ottenuto tre vittorie assolute ed è un campione del mondo rally, si affianca Mattias Ekström, driver eccezionalmente versatile con il quale in passato Audi ha celebrato innumerevoli vittorie.

Le auto al via alla Dakar

I tre esemplari di Audi RS Q e-tron al via della Dakar sono iscritti come Audi Sport. Il marchio si avvale del supporto del team Q Motorsport GmbH. In Arabia Saudita, Audi Sport e Q Motorsport potranno contare su di un team di 80 persone che spazia dai piloti agli ingegneri di macchina, dai responsabili della logistica ai medici e fisioterapisti incaricati del benessere degli equipaggi. Il programma della Dakar 2022 prevede 12 tappe con percorrenze giornaliere sino a oltre 800 chilometri. La distanza totale da coprire è di 8.099 chilometri, dei quali 4.252 km di prove speciali cronometrate. Il raid è iniziato il giorno di Capodanno a Jeddah e termina nella stessa località il 14 gennaio. Domani 8 gennaio è previsto un giorno di riposo a Riyadh.