Audi R8 V10 performance RWD: sportività pura

Nel 2018 ha debuttato Audi R8 RWS, prima serie della supercar della Casa a trazione posteriore; un’edizione limitata di 999 esemplari in tutto, un cammeo all’interno della famiglia Audi Sport, creato per celebrare la vittoriosa esperienza del marchio nelle competizioni Gran Turismo, in special modo nelle categorie GT3 e GT4.

Con l’entrata a listino della nuova generazione della sportiva dei Quattro Anelli, Audi R8 2WD ha assunto la denominazione RWD (Rear Wheel Drive), diventando un modello permanente in gamma. Caratterizzata dalla condivisione di oltre il 60% dei componenti con la racing car Audi R8 LMS GT4, Audi R8 V10 RWD è l’Audi più simile ad una performante vettura da corsa. E grazie all’introduzione della variante performance, può contare su di un’iniezione di potenza (+30 CV) e coppia (+10 Nm) oltre che su dotazioni che ne rafforzano il feeling al volante e l’efficacia nella guida più sportiva.

La nuova vettura super potente del brand è disponibile nelle configurazioni Coupé e Spyder. Monta un motore V10 5.2 FSI, straordinariamente reattivo alle pressioni dell’acceleratore e con una “fame di giri” che i propulsori turbocompressi non conoscono. Eroga 570 CV di potenza a 8.000 giri/min e 550 Nm di coppia a 6.400 giri, valori che consentono alla supercar a trazione posteriore di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi raggiungendo una velocità massima di 329 km/h, mentre la variante Spyder scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e viaggia a 327 km/h di velocità massima.

Come le altre versioni in gamma, Audi R8 V10 performance RWD adotta la scocca Audi Space Frame in alluminio e materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio. Il design riprende il look unico della versione GT4 da competizione, è caratterizzato dal single frame in nero opaco e dai listelli verticali che suddividono le ampie prese d’aria frontali. La grinta di questa macchina iper potente può essere enfatizzata ulteriormente: il cliente infatti può scegliere di dotare il suo modello dei pacchetti look nero ampliato con anelli Audi e loghi dalla finitura lucida total black.

Alla base dell’estremità del cofano anteriore sono presenti tre fessure piatte, che ricordano la mitica Audi Sport quattro degli Anni Ottanta, una vera e propria icona del passato del brand, che tutti ricordano. La superficie dello splitter è maggiorata, così come le aperture alla base dei gruppi ottici posteriori e la griglia in corrispondenza dell’estrattore. La nuova Audi R8 V10 performance RWD sarà in tutte le concessionarie italiane nel primo trimestre del 2022, i prezzi di listino partiranno da 168.650 euro per la variante Coupé e da 181.950 euro per la versione Spyder.