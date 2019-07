Audi R8 LMS GT2, la più potente auto da competizione di sempre

editato in: da

Audi R8 LMS GT2: il nuovo bolide da 640 Cv

Audi ha presentato il nuovo bolide sportivo, il più potente di sempre, durante il Festival of Speed a Goodwood.

Sono stati il Ceo di Audi Sport GmbH Oliver Hoffman, il responsabile delle corse clienti Audi Sport Chris Reinke e il nove volte vincitore di Le Mans Tom Kristensen insieme all’organizzatore del Goodwood Festival of Speed, il duca di Richmond, a mostrare al pubblico la nuova Audi R8 LMS GT2. La supersportiva con una potenza eccezionale mai vista prima d’ora, in grado di erogare ben 640 cavalli, è la più potente auto negli undici anni di storia del programma delle corse dei clienti di Audi.

Oliver Hoffmann, Ceo di Audi Sport GmbH, ha dichiarato: “Questa vettura sportiva con il suo motore V10 ad alte prestazioni ed emozioni segna il massimo livello del nostro programma di corse per i clienti. Il leggendario evento di Goodwood è il luogo ideale per svelare una vettura sportiva così affascinante”.

Si tratta di un’auto speciale che è stata pensata e realizzata per una nuova categoria di auto da corsa. La classe GT2 nascerà in Europa e nel Nord America il prossimo anno e andrà a riempire quel vuoto che c’è tra le categorie GT3 e GT4 esistenti. In particolar modo andrà a caratterizzare tutte quelle auto con dinamiche longitudinali elevate. Si tratta quindi di una tipologia di auto da corsa creata e proposta ad un pubblico di piloti privati, la perfetta soluzione che offre prestazioni di altissimo livello, sia dal punto di vista del motore che della dinamica, ad un prezzo relativamente contenuto di 338mila euro.

Per quanto riguarda il motore infatti il cuore di questa nuova Audi R8 LMS GT2 è il V10 high performance che sprigiona 640 cavalli, un tipo di auto da corsa per tutti coloro che negli anni sono stati la linfa vitale delle gare GT. Il nuovo bolide dei Quattro Anelli è l’ideale per l’uso nelle gare ma è anche adatta a Track Days e eventi dei Race Resorts. Audi Sport ha quindi presentato il quarto modello per le corse dei clienti con la nuova vettura mostrata al Festival of Speed di Goodwood, il marchio ha avuto successo in tutto il mondo nelle classi TCR, GT3 e GT4.