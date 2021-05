Audi R8 LMS GT2, sei auto su misura con colori speciali

editato in: da

Audi Sport lancia una nuova serie della R8 LMS GT2, l’auto da corsa della Casa tedesca che ha già ottenuto due grandi vittorie a Monza. Il modello viene proposto in sei nuove colorazioni che rappresentano un vero e proprio inedito nella storia del reparto corse del brand di Ingolstadt.

Dopo aver presentato i primi SUV elettrici a zero emissioni Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron, Audi svela al pubblico la serie intitolata “The Color Edition of the Audi R8 LMS GT2” che vede il bolide tedesco disponibile in sei diverse colorazioni: Kyalami green, Misano red, Nogaro blue, Sebring black, Tactical green e Vegas yellow.

“Per la prima volta nella storia, in 13 anni di Audi Sport, stiamo offrendo un tale concetto di colore ai nostri clienti – ha dichiarato Chris Reinke che ricopre il ruolo di Head of Audi Sport Customer Racing – lo facciamo con un modello per colore. La nostra Color Edition garantisce un’individualità pura, unica rispetto ai nostri concorrenti e attira l’attenzione sia come oggetto da collezione che come auto da corsa da portare in pista”.

La Color Edition della Audi R8 LMS GT2 è il frutto di tanto lavoro in diversi siti della Casa automobilistica tedesca. La versione standard del modello e il telaio per la versione racing in alluminio-CFRP composito vengono costruite presso l’impianto di produzione situato a Neckarsulm, lo stesso dove è stata realizzata l’edizione limitata in 50 esemplari della R8 Green Hell.

Il potente motore da 5,2 litri della R8 LMS GT2, invece, è realizzato presso il sito ungherese di Gyor. Gli esperti del team Audi Sport Customer Racing, infine, completa la vettura da corsa pronta all’uso in pista a Heilbronn-Biberach, rendendo il modello conforme con il regolamento GT2.

La R8 LMS GT2 è l’auto più potente mai realizzata da Audi per le corse con vetture clienti. Il motore è un V10 aspirato da 5,2 litri che sprigiona 640 cv di potenza. La Casa dei Quattro Anelli, per realizzare questa vettura, ha utilizzato la scocca di serie della R8 Spyder, riconoscibile dalle prese d’aria sulle fiancate.

I sei colori della serie speciale sono applicati come verniciatura alla carrozzeria delle vetture: questa soluzione consente di abbinare l’alta qualità alla durevolezza. Il prezzo di una Audi R8 LMS GT2 in Color Edition è di 349.000 euro.