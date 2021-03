Audi Q5 Sportback TFSI-e, pronta la versione ibrida plug-in del SUV

editato in: da

Arriva in Italia l’Audi Q5 Sportback TFSI-e quattro S tronic, la versione ibrida plug-in del SUV coupé della Casa dei quattro anelli: il modello è disponibile sul mercato italiano nelle configurazioni da 299 e 367 cv, abbinate anche alla trazione integrale con cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

Dopo il via alle prenotazioni del nuovo SUV Q4 e-tron, iniziano le prevendite in Italia di Audi Q5 Sportback TFSI-e quattro S tronic, il SUV Coupé del brand tedesco nella sua versione plug-in hybrid. Nella vettura trova alloggio una batteria al litio da 17,9 kWh che consente di avere un’autonomia di 62 chilometri a zero emissioni nel ciclo WLTP.

L’obiettivo di Audi nel realizzare questa versione, dopo aver presentato i nuovi motori diesel per il 2021 del SUV compatto Q2, è stato quello di riuscire a coniugare l’identità della serie Q, da sempre sinonimo di dinamismo, tecnologia e sicurezza, con la sportività delle linee di una coupé. Una sfida vinta dalla Casa di Ingolstadt attraverso un modello affidabile, sportivo e attento alle emissioni.

Il powertrain del modello che va ad ampliare gamma ibrida del listino Audi è composto da un motore 4 cilindri 2.0 TFSI turbo a iniezione diretta della benzina, e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 7 rapporti. La variante 50 TFSI può contare su una potenza complessiva di 299 cv e una coppia di 450 Nm, mentre con la 55 TFSI si sale fino ad arrivare a 367 cv di potenza e 500 Nm di coppia.

Il sistema di ricarica e-tron compact è compreso di serie e si attiva anche da remoto attraverso il proprio smartphone: è costituito da un’unità di comando, un cavo di collegamento vettura e due cavi di alimentazione con connettore per le prese di corrente di tipo domestico e industriale. A richiesta viene fornito anche un cavo per le stazioni pubbliche.

L’Audi Q5 Sportback 2.0 (50) TFSI-e quattro S tronic 299 CV è disponibile in quattro diversi allestimenti: quello d’ingresso, Business Advanced, S line ed S line plus. La versione top di gamma 2.0 (55) TFSI-e quattro S tronic 367 CV, invece, viene proposta nelle sole varianti più sportive, S line ed S line plus.