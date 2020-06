Audi Q5, il re dei SUV svela il suo nuovo volto

editato in: da

Audi Q5, tempo di rinnovo per il Suv più venduto

Audi presenta la nuova Q5 per il 2020, il SUV più venduto in assoluto della gamma Q debutta sul mercato in una versione del tutto rinnovata. L’estetica riprende il nuovo linguaggio stilistico del brand, tecnologia di alto livello all’interno, grazie all’ampio display MMI touch.

Il nuovo SUV dei Quattro Anelli vanta l’identità tipica della gamma Q rafforzata, espressione di dinamismo, tecnologia e sicurezza. Il single frame ottagonale è più ampio e si protende verso la sezione inferiore del frontale, le prese d’aria laterali contano su uno sviluppo longitudinale superiore e su inserti decorativi trapezoidali. Grazie alle luci diurne, i proiettori a LED vantano una firma luminosa inedita.

Guardando l’auto al posteriore, i protagonisti del design della nuova Audi Q5 sono il listello decorativo che raccorda i gruppi ottici e l’estrattore ridisegnato. Alle finiture di serie si affiancano gli allestimenti Advanced, con listelli verticali cromati per il single frame e slitte paracolpi in argento anziché in nero, e S line, dalla vocazione sportiva, con griglia a nido d’ape del single frame e finitura cromata dell’inserto all’estrattore. La gamma colori offre dodici tinte, con due inedite vernici verde district e blu ultra.

Per quanto riguarda gli interni, vediamo al centro della plancia l’ampio display MMI touch dal feedback acustico. I pacchetti per gli interni design selection ed S line interior possono essere combinati a piacere con le linee degli esterni. Nuova Audi Q5 porta al debutto nella categoria la nuova generazione della tecnologia OLED, derivata da Audi A8. Gli OLED sono diodi a emissione di luce organici efficienti, che generano un’illuminazione molto ampia e omogenea.

La piattaforma modulare d’infotainment di terza generazione MIB 3 ha una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto al precedente sistema MIB 2. Al top dell’offerta spicca l’Audi virtual cockpit plus integralmente digitale. Il conducente può scegliere fra tre visualizzazioni e gestisce le opzioni mostrate dal display Full HD da 12,3 pollici grazie ai comandi del volante multifunzione.

Per quanto riguarda il fronte motorizzazioni invece la Nuova Audi Q5 debutta in Europa nella configurazione 2.0 (40) TDI quattro S tronic, il motore Diesel a quattro cilindri è in grado di sprigionare la potenza di 204 CV e 400 Nm di coppia. Come il modello precedente, il SUV continua a essere prodotto in Messico; raggiungerà le concessionarie italiane nel quarto trimestre del 2020. Al lancio è dedicato l’esclusivo pacchetto edition one.