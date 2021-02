Audi Q4 e-tron: al via le prenotazioni del nuovo SUV

editato in: da

L’arrivo nei concessionari è atteso entro la fine del primo trimestre del 2021, ma il sogno di avere un’Audi Q4 e-tron è pronto a diventare realtà. La Casa dei Quattro Anelli ha infatti dato il via alla prenotazione online dei primi esemplari del SUV a zero emissioni, un processo che rende il nuovo gioiello di Ingolstadt sempre più esclusivo.

Per Audi quella della prenotazione online non è una novità e anzi, anche grazie al successo già avuto col primo modello Gran Turismo della casa completamente elettrico, il cammino di Q4 e-tron sembra segnato. Per poter avere la possibilità di comprare i primi modelli messi sul mercato basterà registrarsi al sito dedicato della Casa tedesca e, dopo aver versato 1.000 euro di anticipo, si riceverà un voucher col quale recarsi in concessionaria per perfezionare l’acquisto del mezzo.

Tale processo, che garantisce la prelazione sulla nuova Audi Q4 e-tron, sarà supportato anche da una modalità d’acquisto e di utilizzo ‘tailor made’, che saranno accomunate dalla massima flessibilità nelle formule finanziarie e nei servizi post vendita. Chi acquisterà il nuovo crossover di Ingolstadt potrà anche contare su molteplici versioni che accederanno pressoché integralmente agli incentivi statali per la mobilità elettrica.

Dopo essersi concentrata sul lancio della nuova versione high performance di SQ5 Sportback, Audi ha optato per la progettazione del nuovo sport utility a zero emissioni che è pronto a conquistare il cuore dei consumatori. Nato presso lo stabilimento tedesco di Zwickau, certificato carbon neutral, il primo compatto a batteria dei Quattro Anelli è stato sviluppato su una piattaforma dedicata sin dall’origine esclusivamente alla mobilità elettrica. Ennesimo passo avanti per Audi che, in termini di abitabilità, autonomia e accessibilità, rende sempre più premium il suo prodotto.

Il nuovo modello, che amplia la gamma e-tron della Casa, ha le dimensioni di un SUV di gamma media (lungo 4,6 metri), ma il comfort di un veicolo di categoria superiore, grazie ai ridotti ingombri del powertrain elettrico e all’assenza dell’albero di trasmissione. Grazie al contenimento delle masse e l’ottimizzazione del sistema di trazione, viene garantita anche un’autonomia di riferimento superiore a qualsiasi altro modello della linea. Il lavoro di innovazione e di sostenibilità di Audi viene poi rafforzato dall’accesso semplificato a oltre 200mila stazioni in 26 Paesi europei mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service.

Quanto alla ricarica domestica, ai sistemi di rifornimento di serie o opzionali dei Quattro Anelli, Audi Italia ha rafforzato le partnership con Enel X e Alpiq, che rendono più facile e flessibile il processo. Nel primo caso i clienti accedono alla consulenza per l’aumento della potenza elettrica e all’installazione della wall box di Enel X a condizioni agevolate. Nel secondo, invece, all’installazione del sistema di ricarica Audi si accompagnano due tariffe energetiche ‘flat’ con prezzi inferiori alla media di mercato ed energia 100% sostenibile.