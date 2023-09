Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Audi La gamma Audi Q4 e-tron si aggiorna: le novità dei Model Year 2024

La gamma Q4 e-tron si aggiorna: riconosciuto l’importante contributo del SUV compatto elettrico alla crescita di Audi nel primo semestre 2023 (+51,2%), per il Model Year 2024 la Casa ha deciso di lavorare su potenza, efficienza e dotazione di serie.

La nuova Q4 e-tron sarà ordinabile già dalla fine di questo mese. La produzione dei nuovi modelli, fa sapere la Casa, inizierà entro la fine dell’anno nello stabilimento Audi di Bruxelles, dove dal 2022 vengono costruite anche le vetture elettriche della famiglia Audi Q8.

Potenza, efficienza, autonomia: la nuova gamma Q4 e-tron

Tutti i nuovi modelli Q4 e-tron sono equipaggiati con una grande batteria capace di erogare 77 kWh di energia netta. Oggi, grazie all’ottimizzazione della chimica delle celle, la ricarica in corrente continua è ancora più veloce ed efficiente, e permette di ricaricare le batterie dal 10 all’80% in appena 28 minuti.

I nuovi modelli possono contare su una potenza massima di ricarica di 135 kW, che diventano 175 kW nelle versioni Quattro, e su un sistema di protezione automatica della batteria che limita la ricarica all’80% per estenderne il ciclo di vita. A tutela del cuore pulsante della nuova gamma Q4 e-tron, che presto si chiamerà semplicemente Q4, anche un innovativo sistema di condizionamento in grado di raffreddare la batteria quando questa raggiunge una temperatura critica, in fase di ricarica oppure dopo un lungo tragitto.

I nuovi modelli, inclusi quelli a trazione posteriore, possono contare su un motore PSM (Permanently Excited Synchronous Machine) completamente ridisegnato: la gamma Q4 e-tron diventa più potente ed efficiente, e l’autonomia non può che giovarne. La nuova Audi Q4 Sportback 45 e-tron, per esempio, raggiunge agevolmente i 562 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Quanto alla potenza della nuova gamma, i numeri parlano da sé: Q4 45 e-tron e Audi Q4 Sportback 45 e-tron hanno una potenza di 210 kW, e possono accelerare da 0 a 100 in 6,7 secondi. I modelli top di gamma, Audi Q4 55 e-tron quattro e Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro, con 250 kW di potenza, ci impiegano appena 5,4 secondi.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Audi Q4 e-tron Model Year 2024: le novità

I nuovi modelli della gamma Audi Q4 e-tron entreranno in produzione entro la fine dell’anno nei due stabilimenti di Zwickau, dove vengono prodotti anche i modelli elettrici Volkswagen, e Bruxelles (il primo stabilimento nel segmento premium certificato a zero emissioni, quello dalle cui linee escono i nuovi modelli Q8). L’idea di raddoppiare i siti di produzione nasce in risposta al grande successo della famiglia Q4, che ha trainato le vendite di veicoli elettrici Audi nel primo semestre dell’anno.

Tra le novità più interessanti del Model Year 2024 c’è la notevole dotazione di serie della gamma Q4, che si arricchisce di sistema Audi connect Navigation & Infotainment, MMI navigation plus e sedili anteriori riscaldati. Anche il virtual cockpit Audi, col suo quadro strumenti da 10,25’’ completamente digitale, entra a far parte degli equipaggiamenti di serie.

E per rendere inconfondibili i modelli della gamma non soltanto visivamente, ma anche a livello acustico, Audi ha dotato la nuova gamma di SUV compatti Q4 e-tron di una propria identità sonora. Il sound di Audi Q4, disponibile come optional, differenzia i nuovi modelli della gamma sia dalle altre auto elettriche sia dagli altri modelli e-tron Audi. E, cosa non meno importante, rafforza il legame emotivo tra il pilota e la sua Audi.

I nuovi modelli della gamma Q4 e-tron saranno ordinabili dal 26 settembre, con prezzi di listino che partono da 52.950 euro.