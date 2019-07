Audi Q3 Sportback, arriva il nuovo suv coupé elegante ma sportivo

editato in: da

Audi Q3: il nuovo Suv compatto ad alte prestazioni

Arriva la nuova Audi Q3 Sportback, la nuova versione del suv coupé più sportiva, che varca la soglia dei crossover compatti.

Il mondo dei suv è sempre più amato dalla clientela ma è anche sempre più ricco di infiniti modelli di ogni Casa automobilistica. Per questo motivo le vetture che ci sono oggi sul mercato non bastano più e il pubblico predilige quelle che hanno il tetto con un andamento dolce e l’assetto rialzato. Ci sono numerosi esempi di questi modelli che potremmo citare, solo alcuni di questi sono le Bmw X6 e X4 e anche X2, la più piccola, il Porche Cayenne Coupé e anche la Mercedes GLC.

E la nuova Audi Q3 Sportback entra a far parte di questo genere di vetture, sarà un pelo più lunga di quella normale, solo 1.5 cm, e arriverà a 4.5 metri in tutto. L’altezza invece è diminuita di 3 cm e il passo è identico. Il parabrezza è più piatto rispetto alla Q3 standard e le differenze tra i due modelli aumentano man mano che ci si avvicina alla coda, la linea del tetto è discendente e quella dei vetri laterali sale verso il posteriore. Inedite le forme del portellone, che è più stretto, del paraurti e del diffusore. Cerchi in lega da 17 fino a un massimo di 20’’.

Diamo uno sguardo agli interni e non vediamo sostanziali differenze con il modello standard, la nuova Audi Q3 Sportback ha la stessa strumentazione digitale di serie con monitor da 10.25’’ e può montare quello da 12.3’’ come optional. Al centro è stato inserito il monitor touch da 10.1’’ per l’Infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Ottimo lo spazio per i passeggeri nella parte posteriore, nonostante l’andamento del tetto. I sedili inoltre possono scorrere in lunghezza di 13 cm e il bagagliaio rimane con la stessa capacità di 530 litri.

La nuova Audi Q3 Sportback è la variante più sportiva del modello, comunque molto elegante, con sterzo progressivo e sospensioni sportive, oltre al controllo della dinamica di guida Drive Select. L’auto sarà disponibile al lancio con tre motorizzazioni differenti: il 2.0 TDI da 150 e 190 CV e il 2.0 TFSI da 230 CV. In un secondo momento verrà introdotto nella gamma anche il 1.5 TFSI da 150 CV con tecnologia mild hybrid a 48 Volt.

Il nuovo suv Q3 dei Quattro Anelli arriverà sul mercato il prossimo autunno, con prezzi ancora da definire, e lo potremo forse vedere al Salone di Francoforte il prossimo settembre.