Audi Q3, per la prima volta con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt

Audi Q3: il nuovo Suv compatto ad alte prestazioni

Audi decide di ampliare la gamma Q3 e Q3 Sportback inserendo in listino la versione a trazione integrale del 2.0 TDI 150 CV S tronic e della variante 1.5 TFSI 150 CV S tronic MHEV 48V: è la prima volta che il marchio tedesco dedica la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt a un suv con motore a 4 cilindri.

I modelli godono dei vantaggi in termini di mobilità e fiscalità grazie all’omologazione ibrida. L’Audi Q3 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V percorre 100 km con 6,7 – 7,4 litri di carburante nel ciclo combinato WLTP, mentre la variante Sportback si attesta sui 6,8 – 7,3 litri. Tre versioni di ingresso disponibili per la Q3 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V, che accelera da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi: Business, Business Advanced ed S line edition. La Sportback, invece, raggiunge i 100 km/h in 9,5 secondi ed è proposta dalla Casa tedesca negli allestimenti Entry Level, Business Plus ed S Line Edition.

É la prima volta che Audi dedica la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt a sport utility con motore a 4 cilindri. L’alternatore-starter fornisce un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 50 Nm e 12 cavalli.

La versione con il motore 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V è caratterizzata da un quadricilindrico turbo benzina capace di adottare la tecnologia cylinder on demand: questa disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi, e in abbinamento alla trasmissione S tronic si avvale del sistema mild-hybrid a 48 Volt. Si tratta di un inedito assoluto per l’azienda, che fino ad oggi riservava questa prerogativa, nella gamma Q, ai modelli con motorizzazioni a sei e a otto cilindri. Il sistema garantisce un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 50 Nm e 12 CV fino a una velocità di 20 km/h.

I modelli si avvalgono della frenata rigenerativa che è legata all’azione dell’alternatore-starter, capace di recuperare fino a 12 kW di potenza. Se il conducente rilascia il piede dell’acceleratore ad una velocità compresa tra i 40 e i 160 km/h, le vetture sono in grado di avanzare per inerzia in “folle”, continuando a viaggiare a motore spento. Audi Q3 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V parte da un prezzo di listino di 37.900 euro, mentre si sale a 40.400 euro per la Q3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V.