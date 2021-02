Audi Q3, la digitalizzazione domina: i prezzi del SUV

editato in: da

Le auto di oggi hanno due motori: i propulsori, che spingono, e i sistemi digitali, che ‘pensano’. Audi li ha potenziati entrambi sul SUV compatto Audi Q3. Il marchio monta infatti sulla gamma Q3 la nuova piattaforma d’infotainment MIB 3, insieme agli ultimissimi servizi Audi connect.

Inoltre il SUV compatto tedesco dà il benvenuto agli inediti diesel 2.0 (35) TDI 150 CV e 2.0 (45) TFSI quattro S tronic, dopo che lo scorso anno aveva installato per la prima volta la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. MIB 3 è sinonimo di potenza e velocità, pur non essendo un’unità motrice. L’inedita piattaforma digitale a bordo di Q3 ha una migliore capacità di calcolo e un’esecuzione dei comandi più rapida rispetto al dispositivo di generazione precedente. Non a caso, con la tecnologia MIB 3 vengono anche affinate le funzioni di navigazione.

I clienti della Q3 e della Q3 Sportback (la variante più sportiva del SUV compatto) possono ora contare su aggiornamenti delle mappe del navigatore a cadenza mensile e senza costi. In più, senza mai staccare la mani dal volante, possono dare ordini all’assistente vocale tramite le hot word ‘Hey Audi’ e ‘Alexa’. Con la MIB 3 cambia inoltre la dashboard per la schermata home del display MMI touch. Un ulteriore accorgimento per facilitare l’utilizzo del sistema.

Passiamo ora a descrivere ‘il vero’ motore. La gamma Q3 della Casa di Ingolstadt affianca alla digitalizzazione anche l’ampliamento della motorizzazione. Il nuovo 2.0 (35) TDI diventa l’entry level della famiglia diesel e abbina per la prima volta la trasmissione manuale a 6 rapporti. I cavalli sprigionati sono 150, mentre la coppia è di 340 Nm. Da queste cifre deriva uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi, mentre la velocità massima si attesta sui 202 km/h.

La seconda unità motrice diesel introdotta sulla Q3 è la più potente. Il 2.0 (45) TFSI quattro S tronic raggiunge infatti i 245 CV e 370 Nm. Di serie, in questa configurazione il SUV compatto monta il cambio a 7 marce S tronic. Il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in 5,8 secondi e la velocità massima tocca i 238 km/h.

Arriviamo infine ai prezzi. L’Audi Q3 2.0 (35) TDI 150 CV da listino ha un valore di 36.100 euro. La versione Sportback sale a 39.750 euro con il medesimo motore. L’Audi Q3 2.0 (45) TFSI quattro S tronic 245 CV, invece, ha un costo di partenza di 45.450 euro. Il modello Sportback in questo caso arriva a 49.100 euro.