Audi Q2, nuovi motori diesel per il 2021

editato in: da

Audi Q2: svelata la nuova generazione del SUV compatto

Audi amplia l’offerta di Q2, il SUV compatto della Casa dei quattro anelli, con nuovi motori diesel per le versioni 2.0 TDI da 116 Cv con cambio manuale o a doppia frazione a 7 rapporti e 2.0 TDI S Tronic da 150 Cv. I nuovi propulsori aumentano coppia e prontezza d’erogazione, riducendo al tempo stesso consumi ed emissioni.

La nuova Audi Q2, modello d’ingresso della famiglia Q, diventa ancora più tecnologico e dinamico: la vettura è caratterizzata da una silhouette più distintiva rispetto alle generazioni precedenti e da tutti i sistemi Audi Connect ampliati, a partire dall’assistenza alla guida. Anche la tecnologia cresce di livello e diventa più completa: una ricetta vincente per la Casa dei quattro anelli.

Alle novità di connettività e tecnologia, si aggiungono a listino le nuove motorizzazioni: la 2.0 (35) TDI S Tronic 150 Cv. e la 2.0 (30) TDI 116 Cv, quest’ultima proposta sia con la trasmissione manuale a 6 marce che con il cambio a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti.

L’ingresso dei nuovi propulsori per i modelli della gamma Q2 arriva in un momento in momento storico in cui Audi ha reso più puliti i motori diesel, nel pieno rispetto delle norme anti inquinamento. Rispetto al propulsore Diesel entry level della generazione precedenti, la nuova Audi Q2 2.0 (30) TDI può contare su consumi inferiori del 20% e, al tempo stesso, in un incremento della coppia di 50 Nm. La potenza massima resta la stessa, ma disponibile a partire da un regime inferiore: 2.750 giri/min anziché 3.250 giri/min.

Aumentano anche le prestazioni: la versione 2.0 (30) TDI scatta da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi, a fronte di una percorrenza media nel ciclo WLTP superiore ai 21 km/litro. Il quattro cilindri 2.0, inoltre, è omologato secondo la più recente normativa WLTP 3.0 e in abbinamento alla trasmissione S Tronic, garantisce consumi che vanno dai 4,7 ai 5,3 litri ogni 100 chilometri.

Il quattro cilindri TDI di 1.968 cc con trasmissione S Tronic, invece, eroga 150 CV di potenza e 360 Nm di coppia: la velocità massima è di 216 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,6 secondi. I consumi dichiarati della Q2 in questa versione vanno da 4,7 a 5,3 litri ogni 100 chilometri.

I prezzi di listino dell’Audi Q2 partono dai 29.200 euro nella versione 2.0 (30) TDI 116 CV con cambio manuale per arrivare ai 31.400 euro per la versione con cambio S Tronic. Il costo sale a 34.900 euro per la versione 2.0 (35) TDI S Tronic 150 CV.