Audi Q2: nuova versione per il suv compatto

Sia Audi A1 che Q2 si arricchiscono di nuove varianti in Italia, si aggiornano gli accessori e i motori, a listino debuttano in particolare la A1 Citycarver, la A1 Sportback e anche la Q2, con prezzi rispettivamente di 22.200 euro, 24.300 euro e 26.900 euro.

Ma vediamo in particolare i nuovi allestimenti previsti per la nuova Audi Q2. La Casa dei Quattro Anelli ha introdotto una nuova versione del motore 35 TFSI con il 1.5 turbo benzina in grado di erogare una potenza di 150 CV dotato del sistema Cod (Cylinder on demand). Anche la gamma degli allestimenti viene completamente rivisitata, in particolare viene arricchita la dotazione degli accessori senza variazioni sul prezzo. Le versioni disponibili sono ora denominate Q2, Business, Admired, S line edition e Identity Black. La Business tra le dotazioni offre il cruise control adattivo, il display a colori nella strumentazione, i gruppi ottici a Led posteriori, il bracciolo e le finiture interne di alluminio opaco.

Per quanto riguarda invece la versione Admired di Audi Q2 troviamo sensori di parcheggio, l’Audi smartphone Interface e i cerchi da 18″, e infine la nuova versione Identity Black offre i cerchi da 19″, le calotte degli specchietti e i blade laterali nero lucido, i vetri oscurati posteriori e i terminali di scarico scuri.

Il motore 1.5 35 TFSI oggi è proposto ad un prezzo più accessibile, gli utenti potranno risparmiare fino a 2.550 euro. Lo stesso può essere dotato del cambio manuale a 6 marce o della trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. In ogni caso tecnologia COD contribuisce a ridurre il livello di consumi della nuova Audi Q2.

La nuova Audi Q2 viene proposta sul mercato italiano ad un prezzo di listino di 26.900 euro, come abbiamo detto in apertura, per la versione 1.0 (30) TFSI da 116 cavalli di potenza, e di 28.100 euro per la versione 1.6 (30) TDI in grado di sprigionare la potenza di 116 CV. Tutte le novità inserite sulla nuova gamma di Audi Q2 sono particolarmente apprezzate, sia per quanto riguarda le dotazioni che semplificano la guida in città che quelle che rendono la vettura tecnologica e iperconnessa. Il suv compatto di successo dei Quattro Anelli quindi non smette di stupirci e inaugura il nuovo anno con queste novità.