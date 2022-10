Audi presenta l’RS 3 più veloce e potente mai esistita

Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi presenta l'RS 3 più potente di sempre

In arrivo la nuova Audi RS 3 Performance Edition, la versione in grado di raggiungere la velocità massima di 300 km/h – una prima assoluta per una compatta sportiva – e la potenza di 407 CV. Si tratta in effetti della variante più performante di sempre della berlina Audi Sport. Alle prestazioni di riferimento si accompagnano la trazione integrale quattro con tecnologia RS torque splitter, i freni carboceramici e un look ancora più muscolare rispetto alla variante standard.

Audi ha presentato la terza generazione di RS 3 Sportback e la seconda serie di RS 3 Sedan, due modelli sportivi straordinari, in grado di emozionare sia nell’utilizzo quotidiano che in pista. Oggi la Casa dei Quattro Anelli sposta ancora più in alto l’asticella con l’inedita variante “Performance Edition”, realizzata in tiratura limitata di 300 esemplari. Disponibile nelle configurazioni Sedan e Sportback, Audi RS 3 Performance Edition ribadisce e rafforza il primato della berlina: nessun’altra compatta sportiva è così rapida in accelerazione e può contare su una velocità massima così alta.

Il motore 2.5 TFSI

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, questa nuova Audi RS 3 Performance Edition è l’RS 3 più potente e veloce mai realizzata, oltre che la prima compatta sportiva a raggiungere la velocità massima di 300 km/h: +10 km/h rispetto alla variante standard dotata del pacchetto RS Dynamic plus. Il propulsore 5 cilindri turbo, un unicum tra le berline premium, eroga ora 407 CV di potenza, 7 in più degli originari, da 5.700 giri/min. La coppia di 500 Nm è disponibile in un range ancora più ampio: da 2.250 a 5.700 giri/min contro l’intervallo 2.250-5.600 giri/min di Audi RS 3 standard. Confermati la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 marce e il launch control che assicurano uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Il sound è unico e inconfondibile, amplificato dall’impianto di scarico sportivo RS caratterizzato dalla gestione totalmente variabile delle valvole, che permette le aperture parziali in grado di valorizzare ulteriormente il timbro del 2.5 TFSI, e dai terminali ovali in nero lucido. Il timbro dell’auto è reso ancor più aggressivo dal silenziatore centrale specifico e dall’apertura totale delle valvole anche a vettura ferma nelle modalità Dynamic, RS Performance ed RS Torque Rear dell’Audi drive select.

L’equipaggiamento di serie

Audi RS 3 Performance Edition vanta un setup ancora più aggressivo della variante standard, l’equipaggiamento di serie include l’assetto sportivo RS plus con sospensioni a regolazione adattiva DCC (Dynamic Chassis Control), caratterizzate dall’operato di una valvola elettroidraulica che varia il flusso d’olio negli steli degli ammortizzatori in basi ai parametri vettura rilevati da svariati sensori, delle condizioni del manto stradale, dello stile di guida e del programma attivato mediante il controllo della dinamica di marcia Audi drive select.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Sono sette i programmi che si possono scegliere attraverso il sistema Audi drive select: comfort, auto, dynamic, efficiency, e si aggiungono RS Individual, RS Performance e RS Torque Rear. Quest’ultimo favorisce i drift controllati grazie al comportamento sovrasterzante generato dalla possibilità di distribuire tra le ruote posteriori Fino al 100% della coppia inviata al retrotreno. Mentre l’RS Performance nasce per assicurare il massimo feeling e prestazioni di riferimento in pista.

Firma luminosa e display touch

L’esclusività di Audi RS 3 Performance Edition è sottolineata dai cerchi in lega di derivazione racing e dall’impianto di scarico sportivo RS con terminali neri, dalla finitura total black degli anelli Audi e del badge RS 3. Quanto alla gamma colori, è disponibile in blu Nogaro, grigio Freccia, grigio Daytona e nero Sebring.

I proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, dalle superfici brunite, sono caratterizzati da animazioni dinamiche specifiche RS e da un’affascinante scenografia: all’apertura delle portiere, vengono rappresentate una bandiera a scacchi lato passeggero e la sequenza “3-0-0” lato guida, evocativa della realizzazione a tiratura limitata e della velocità massima del modello. Quest’ultima sequenza sostituita, alla chiusura delle portiere, dalla sigla “R-S-3”. Una meraviglia. In marcia, le luci diurne assumono il layout di una bandiera a scacchi. Accedendo all’abitacolo, viene proiettata a terra la scritta “RS performance”.

Gli interni di Audi RS 3 Performance Edition

Anche l’abitacolo è decisamente esclusivo. Per la prima volta nella storia di Audi RS 3, sono previsti di serie i sedili a guscio RS. Agli schienali in carbonio opaco si accompagnano gli emblemi RS e i rivestimenti in microfibra Dinamica e pelle Nappa estesa lungo i fianchetti. Le finiture blu per le cinture, la tacca alle ore 12 della corona del volante e le impunture della sezione centrale delle sedute, dei poggiabraccia e dei tappetini creano un raffinato contrasto cromatico. L’auto viene realizzata in una limited edition di soli 300 esemplari e arriverà in Italia nel primo semestre del 2023.