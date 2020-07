Audi presenta le prime auto di serie con tre motori elettrici

editato in: da

Audi lancia le versioni S di Audi e-tron e Audi e-tron Sportback, due vetture speciali che montano tre motori elettrici, due in corrispondenza del retrotreno. La trazione integrale quattro usa l’innovativa funzione torque vectoring elettrica con ripartizione attiva e variabile della coppia sull’assale posteriore.

Le parole chiave per le nuove creature di Audi sono agilità e dinamismo, le nuove elettriche vantano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, raggiungendo la velocità massima autolimitata di 210 km/h. I tre motori elettrici erogano una potenza di 503 CV e una coppia di 973 Nm, in modalità boost.

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback sono le prime auto elettriche al mondo realizzate in grande serie con tre motori a zero emissioni. Il powertrain si affida a dei propulsori asincroni che vengono realizzati come strutture modulari. Il motore elettrico di maggiori dimensioni viene montato sull’asse anteriore grazie a dei supporti modificati. Il motore più piccolo lavora ora al retrotreno, insieme a una seconda unità “gemella”. La batteria ad alta tensione accumula fino a 95 kWh di energia elettrica, 86 kWh sono quelli realmente fruibili.

Audi e-tron S e Audi e-tron S nella versione Sportback percorrono sino a, rispettivamente, 360 e 365 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Per ottenere il massimo rendimento, nella maggior parte dei casi, i SUV elettrici Audi utilizzano prevalentemente, quando non esclusivamente, i motori posteriori. Quello anteriore si attiva se il conducente richiede più potenza oppure prima che la motricità si riduca a causa del fondo sdrucciolevole o di curve particolarmente dinamiche.

Il torque vectoring elettrico è l’innovazione tecnica che accompagna la trazione integrale quattro elettrica, ripartisce la coppia tra le ruote posteriori, portando i vantaggi garantiti dal “classico” differenziale sportivo Audi nell’era della mobilità a zero emissioni. Ogni motore al retrotreno trasmette la spinta attraverso un sistema di ingranaggi alla ruota più vicina. Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback vantano un comportamento sportivo.

Il design dei nuovi modelli Audi e-tron S è caratterizzato dalla griglia single frame ottagonale e dal bordo inferiore dei proiettori a LED con quattro segmenti orizzontali che fungono da luci diurne e sono la firma luminosa dell’auto. I paraurti presentano un look specifico che si accompagna all’inserto all’estrattore a tutta larghezza. Ciascun passaruota è ampliato di 23 mm rispetto ad Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro. La finitura look alluminio è estesa allo splitter anteriore, agli inserti alle portiere, all’estrattore e al single frame.

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback sono attese nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2020, possono essere ricaricate in corrente continua con potenze fino a 150 kW. In meno di mezz’ora è possibile disporre dell’80% dell’energia. I SUV elettrici Audi sono ricaricabili anche a corrente alternata di serie fino a 11 kW.