L’Audi potente diventa più estrema che mai: edizione limitata

Fonte: Ufficio Stampa Abt Edizione speciale firmata Abt per l'Audi RS3: ancora più potente, ancora più cattiva

L’Audi RS3 è diventata un riferimento non appena ha calcato per la prima volta l’asfalto del Nürburgring Nordschleife stabilendo, a pochi giri dal debutto, il record del circuito per le vetture compatte.

Cinque cilindri, 400 CV, 500 Nm di coppia, da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, cambio S tronic a 7 rapporti: l’Audi RS3 è da subito apparsa come la più performante e potente di sempre, e l’edizione speciale firmata Abt riesce ad essere ancora più estrema.

Abt e Audi, performance estreme

È stata appena presentata ed è prodotta in appena 200 esemplari: la Abt RS3-R è l’Audi compatta più aggressiva e potente di sempre. Porta la firma di Abt Sportsline, la celebre azienda di tuning tedesca di Hans-Jurgen e Christian Abt che fu fondata da un fabbro inventore nel lontano 1896.

Johann Abt, che modificò la prima Volkswagen Golf nel 1978 avviando di fatto l’azienda, è stato celebrato con la Audi RS6 Johann Abt Signature Edition, prodotta lo scorso anno in soli 64 esemplari. Quella che viene celebrata oggi con la nuova creatura Abt, invece, è la potenza del motore a 5 cilindri 2.5 TFSI.

Sembrava impossibile ottimizzare le performance della nuova Audi RS3, già di riferimento per l’intera gamma, eppure Abt riesce ancora una volta nell’impresa: l’asticella si alza di ben 100 CV rispetto alla versione originale, per un’auto che coi suoi 500 CV fa da 0 a 100 in 3,3 secondi – più veloce dell’Audi TT RS.

Merito del pacchetto Abt Power R, che prevede uno speciale intercooler firmato Abt in associazione alla classica Engine Control Unit: questo upgrade non soltanto regala 100 cavalli in più, ma porta la coppia a 600 Nm, quasi impensabile per una vettura a benzina sotto i 3.000 di cilindrata.

Fonte: Ufficio Stampa Abt

Abt RS3-R: aerodinamicità e stile

Come in tutte le edizioni speciali di Abt Sportsline, alle incredibili performance potenziate è associato un design che a Kempten definiscono da “amore a prima vista”. Le barre stabilizzatrici e le nuove sospensioni regolabili V3 consentono un assetto ribassato di 20-40 mm rispetto alla versione di serie, per portare il divertimento della guida su pista nell’esperienza di tutti i giorni.

L’Aero Package studiato da Abt per la RS3-R è particolarmente ricco, e capace di esaltare l’inconfondibile voce del 5 cilindri dell’Audi RS3 con dettagli visivi che ne amplificano il carattere. Spoiler, flic frontali e minigonne in carbonio si abbinano al doppio scarico da 95 mm, nero come le appendici aerodinamiche e come i cerchi in lega da 20’’, che montano gomme Goodyear Eagle F1 SuperSport R, e i dettagli nero lucido sul frontale.

Anche gli interni sanno adeguarsi alla potenza del motore della RS3-R firmata Abt, con esclusivi dettagli che sanno essere “all’altezza dello status” di un’auto simile. Una delle grandi innovazioni di questa edizione speciale è nella possibilità di modificare la velocità massima, fino a 300 km/h, tramite la nuova app myABT per Apple e Android, che fornisce anche informazioni di crociera e permette di selezionare tra le tre modalità di guida ECO, SPORT e RACE.

Il costo di questa edizione speciale non è stato reso noto. Il suggerimento di Hans-Jürgen Abt è quello di “non rimandare l’appuntamento” con la RS3-R troppo a lungo, perché si rischia di arrivare tardi – d’altronde, sostiene Abt, 200 esemplari sono pochi, e “presto potrebbero essere tutti venduti”.