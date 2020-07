Audi: offerte su tutta la gamma con gli Ecobonus

editato in: da

Audi accede agli incentivi statali: la Casa tedesca propone offerte su tutta la gamma con gli Ecobonus: i vantaggi per i clienti, a seconda delle vetture scelte, vanno da 3.500 euro fino ad arrivare a 6.500 euro. L’azienda di Ingolstadt, grazie all’efficienza delle motorizzazioni benzina e diesel, alla tecnologia delle versioni mild-hybrid e plug-in hybrid e alla grande disponibilità di un’intera gamma di vetture a metano, può contare su 8 modelli declinati in 58 varianti che accedono agli Ecobonus 2020.

La gamma delle vetture Audi che accedono agli incentivi spazia dalla Audi A1 Sportback, la compatta sportiva della casa, alla Audi A4 Avanti, best seller nel 2019 del segmento premium D e famigliare più amata nel 2020 dagli italiani. E ancora le nuovissime Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan e le sportive Audi A5 Coupé e Audi A5 Sportback. Incentivi anche per la grande famiglia dei SUV: su tutte l’Audi Q5, il SUV più venduto al mondo della gamma Q con una nuova versione che arriverà nelle concessionarie italiane a partire dal prossimo mese di novembre.

Il Decreto Rilancio convertito in legge introdurrà a partire da sabato 1 agosto un rafforzamento degli Ecobonus già in vigore. Il decreto alza da 60 a 110 grammi per chilometro di CO2 la soglia delle emissioni per accedere alle agevolazioni. Al tempo stesso vengono rafforzati gli incentivi nelle fasce da 0 a 20 e da 21 a 60 grammi/km di CO2 e introdotta una terza fascia da 61 a 110 grammi/km di C02, alla quale si accede a condizione che la vettura nuova sia omologata Euro 6 e che il venditore applichi uno sconto fino a 2.000 euro.

Per ottenere il contributo, con o senza la rottamazione di un veicolo di categoria M1 omologato a Euro 0, 1, 2, 3 e 4, è necessario che il prezzo di listino dell’automobile sia inferiore ai 50.000 euro per le prime due fasce e ai 40.000 euro per la terza fascia, rigorosamente IVA esclusa.

I vantaggi per i clienti vanno dai 3.500 euro su modelli come Audi A1 Sportback, Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan con nuovo motore tre cilindri, Audi A4 e Audi A4 Avant, Audi A5 Coupé e Audi A5 Sportback fino ai 6.500 euro per Audi Q5 TFSI. Riflessi positivi anche sui programmi Audi Value e Audi Value noleggio, con i primi tre mesi gratuiti e una riduzione delle rate e dell’anticipo grazie agli Ecobonus 2020.