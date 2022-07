Audi, la nuova Exclusive Edition: solo 23 unità e 600 cavalli

Fonte: Ufficio stampa Audi svela, per il solo mercato statunitense, la nuova RS 7 exclusive edition, caratterizzata da livrea Mamba Black e interni in pelle nera

Esclusività. Questo il mantra che accompagna la presentazione (e che ha accompagnato anche l’ideazione e la progettazione) dell’ultima supercar Audi. Il produttore tedesco ha infatti tolto i veli dalla Audi RS 7 exclusive edition, prodotta in appena 23 esemplari con un prezzo di listino decisamente non alla portata di tutti.

Questa nuova versione derivata dalla supercar della Casa di Ingolstadt è caratterizzata da elementi di design interni ed esterni che accentuano il carattere sportivo, mantenendo allo stesso tempo inalterate performance, resa stradale e guidabilità. Le componenti realizzate in carbonio (specchietti esterni, spoiler frontale e gli elementi del diffusore posteriore), in particolare, danno risalto alla nuova esclusiva livrea in Mamba Black.

Audi RS 7 exclusive edition: caratteristiche e performance

La nuova Audi RS 7 exclusive edition non presenta grosse novità a livello meccanico. Sotto il cofano trova spazio lo stesso motore 4 litri TFSI 8 cilindri a V biturbo da 600 CV e 800 Nm di coppia che troviamo anche nel modello “base”. Un propulsore capace di garantire performance degne di una supercar: i 600 cavalli di potenza permettono di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in appena 3,5 secondi, mentre la velocità massima è stata portata a 305 km/h (contro i 250 della versione “standard”) grazie all’aggiunta dei freni carboceramici da 439 millimetri all’anteriore e 371 millimetri al posteriore.

È a livello estetico e funzionale, però, che la RS 7 exclusive edition si distingue dal modello da cui è derivata. La livrea è in Mamba Black con effetto perla: una verniciatura particolare, caratterizzata da riflessi blu che esaltano le rifiniture esterne in fibra di carbonio. La RS 7 exclusive edition monta cerchi in lega da 22 pollici (pneumatici 285/30), anch’essi color nero.

I gruppi ottici frontali sono caratterizzati dalla presenza delle luci Laser Audi, che vanno così ad aggiungersi ai fari LED di serie e offrono una visibilità migliorata senza abbagliare le auto che arrivano dalla direzione opposta. Un’aggiunta, dunque, capace di garantire anche un miglior livello di sicurezza oltre che un netto passo in avanti sul fronte estetico.

La stessa raffinatezza e ricercatezza nei dettagli la troviamo, ovviamente, anche all’interno dell’abitacolo. I sedili anteriori e posteriori sono in pelle nera con cuciture Sepang Blue. Gli stessi materiali e le stesse cuciture sono poi presenti anche sulle portiere e sul tunnel centrale.

Audi RS 7 exclusive edition: disponibilità e prezzi

Va da sé che un’auto così performante e che fa dell’esclusività il proprio “marchio di fabbrica” abbia un prezzo di listino non alla portata di tutti. I 23 esemplari che la casa automobilistica tedesca intende produrre hanno un prezzo di listino di 166 mila dollari (poco meno di 160 mila euro), ai quali poi aggiungere un migliaio di dollari di tasse e altri extra.

I pochi fortunati che riusciranno ad acquistare una delle poche unità realizzate non dovranno comunque attendere molto: secondo quanto dichiarato dalla filiale statunitense di Audi, le auto dovrebbero essere disponibili già prima della fine dell’estate. Va detto, però, che non tutti gli appassionati della Casa di Ingolstadt potranno provare ad acquistare la nuova versione esclusiva della RS7: al momento, infatti, gli acquisti sono limitati al solo mercato statunitense.