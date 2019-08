Audi: arrivano in Italia le nuove A4 e S4

editato in: da

Audi A4 Allroad quattro: la station wagon ‘va’ fuoristrada

Audi A4 Allroad Quattro e Audi S4 TDI, inizia la prevendita anche in Italia dei nuovi modelli che completano la gamma della Casa.

Le versioni rinnovate vedono una nuova Audi A4 più lunga di 12 mm rispetto alla precedente e con dei dettagli innovativi che fanno la differenza, come i mancorrenti al tetto più pronunciati, le protezioni sottoscocca, le carreggiate ampliate, le modanature ai passaruota. La nuova Audi A4 presenta delle caratteristiche che oltre a renderla comoda e confortevole su strada, donano prestazioni dinamiche anche nel fuoristrada, grazie alla trazione integrale di serie e alla maggiore altezza libera dal suolo.

La nuova Audi A4 Allroad Quattro condivide tutti i nuovi elementi inseriti sulla più recente generazione di A4 come l’Audi Virtual Cockpit Plus con display Full HD da 12.3 pollici, la piattaforma modulare di Infotainmet MIB 3, tanti sistemi di assistenza alla guida che vanno a comporre degli interessanti pacchetti: Tour, City e Assistenza al Parcheggio. Oltretutto l’auto monta un ampio display MMI touch da 10.1’’ intuitivo proprio come uno smartphone e presente di serie su tutta la gamma.

Per quanto riguarda la motorizzazione, al lancio Audi A4 Allroad Quattro vede la versione 2.0 TFSI da 245 cavalli di potenza e la S Tronic 3.0 con 231 cv Tiptronic. La prima ha tecnologia mild-hybrid a 12 Volt e trazione Quattro Ultra, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6.1 secondi, in grado di arrivare a 247 km/h di velocità massima. L’altra vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.2 secondi e241 km/h di velocità massima.

I nuovi modelli S della gamma Audi A4 hanno per la prima volta motore V6 Diesel, come il 3.0 TDI con 347 Cv di potenza e una coppia massima di 700 Nm. Vetture che raggiungono una velocità massima autolimitata di 250 km/h e che presentano cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia, trazione integrale permanente Quattro con differenziale centrale autobloccante e assetto sportivo S, ribassato di 23 mm rispetto ad A4 e A4 Avant. I prezzi per questi modelli sportivi partono da 74.650 euro, mentre per le auto in prevendita in Italia oggi, la nuova generazione di Audi A4 Allroad Quattro e Sa TDI i prezzi partono da 53.650 euro.