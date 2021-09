Salone di Monaco, Audi mostra la GT elettrica del futuro

editato in: da

In occasione del Salone IAA di Monaco di Baviera 2021, Audi presenta il concept dalla GT elettrica del futuro: un prototipo a zero emissioni da 721 Cv di potenza, con la carrozzeria Sportback e dotato della gestione attiva predittiva dell’assetto.

Quella che farà il suo debutto in occasione dell’evento bavarese è la seconda delle tre show car “sphere” realizzate dalla Casa tedesca: a Pebble Bech, durante il mese di agosto, era stata presentata Audi Skysphere, l’auto che si trasforma con un tasto.

La grandsphere concept è un modello che anticipa il futuro del segmento delle auto di lusso: una berlina-coupé con guida autonoma di Livello 4 e un sistema digitale a bordo che garantisce esperienze di entertainment senza precedenti. L’anima futuristica del prototipo salta subito agli occhi grazie alle porte che si aprono a libro: alla luce dell’assenza del montante centrale, l’abitacolo si presenta immediatamente in tutta la sua ampiezza.

L’accesso da parte di conducente e passeggero anteriore è monitorato in tempo reale: i rispettivi sedili vengono adattati automaticamente personalizzando la climatizzazione e l’avvolgimento degli schienali. Il concept elettrico di Audi è lungo 5,35 metri, largo 2 metri e alto 1,39 metri: le dimensioni collocano la berlina-coupé tedesca nella sfera high-end del marchio di Ingolstadt che ha da poco svelato il mostruoso bolide per la Dakar.

La trazione integrale quattro, segno distintivo del brand. si basa sulla presenza di due motori elettrici, uno in corrispondenza di ciascun assale. La potenza complessiva del powertrain arriva a 721 Cv, con una coppia massima che raggiunge i 960 Nm. Proprio come la Granturismo Audi e-Tron GT, la batteria è caratterizzata da una tensione nominale di 800 Volt. L’autonomia massima dichiarata è superiore ai 750 chilometri nel ciclo WLTP. Il concept si basa sulla piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric) sviluppata in collaborazione con Porsche.

Con grandsphere concept, Audi ha deciso di far evolvere lo stile caratteristico della configurazione di carrozzeria Sportback, evocando una Granturismo a quattro porte. La propulsione elettrica del prototipo consente di abbinare sbalzi ridotti, un cofano dal contenuto sviluppo in altezza e un parabrezza particolarmente inclinato. I cerchi da 23 pollici richiamano un’icona degli anni Novanta: la show car Audi Avus.