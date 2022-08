Audi entra ufficialmente in Formula 1: le novità

Fonte: Ufficio Stampa Audi L'annuncio ufficiale durante il Gran Premio del Belgio: dal 2026 Audi correrà in Formula 1

È ufficiale: dal 2026 Audi correrà nel Campionato Mondiale di Formula 1. E porterà sulle piste un motopropulsore costruito in Germania, per la prima volta dopo anni. L’atteso annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a margine del Gran Premio del Belgio, a Spa-Francorchamps.

Audi entrerà in Formula 1 proprio in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove regole tecniche sulle emissioni inquinanti: una spinta a progredire ancora più in fretta sui fronti dell’elettrificazione e della sostenibilità ambientale.

Audi: una nuova Formula 1

Audi scende in campo con l’obiettivo di prendere parte attivamente alla grande trasformazione che investirà il mondo della Formula 1 a partire dal 2026. Come spiega Oliver Hoffmann di Audi, “la Formula 1 si sta trasformando, e Audi vuole supportare attivamente questo percorso”, a partire dalle possibili sinergie tra le evoluzioni del progetto per la Formula 1 e il team di sviluppo tecnico Audi.

A partire dal 2026, le monoposto più famose al mondo saranno alimentate con un carburante completamente sostenibile: secondo Hoffmann “possiamo parlare di una nuova Formula 1”, ed è in questo contesto che si inserisce l’atteso ingresso di Audi nei box della F1.

Nella nuova Formula 1, sottolinea Audi, il motore elettrico avrà quasi la stessa potenza di quello a combustione, un 1,6 litri turbo che sviluppa circa 400 kW e che sarà inevitabilmente alimentato con un innovativo carburante sostenibile. “La Formula 1 è un palcoscenico globale per il nostro brand ma anche un laboratorio di sviluppo estremamente stimolante”, ha affermato Markus Duesmann nel corso della conferenza stampa.

“La combinazione di alte performance e competizione è sempre un vettore di innovazione”, capace di trasferire le nuove tecnologie sperimentate in pista nelle vetture – elettrificate, lussuose e di gran carattere – destinate al mercato del prossimo futuro.

Emozioni e sfide tecniche: perché la F1

“I motorsport sono una parte integrante del DNA di Audi”, spiega Duesmann, e il prossimo obiettivo della Casa di Ingolstadt è conquistare la Formula 1.

Dopo Le Mans, il World Rally Championship, la Formula E e le altre competizioni in cui Audi ha segnato nuovi standard in diverse categorie, è il momento di sfidare la vetta. “La Formula 1 è il prossimo traguardo della storia di Audi nei motorsport”, ha dichiarato Julius Seebach, Direttore Audi Sport Managing.

Oltre a costituire la più alta sfida tecnica, la Formula 1 è anche un fenomeno conosciuto in tutto il mondo e capace di evocare grandi emozioni: nel 2021, più di 1 miliardo e mezzo di persone hanno guardato i Gran Premi di Formula 1 in televisione. La F1 può essere secondo Audi la chiave per coinvolgere mercati come quello cinese e quello degli Stati Uniti, con un’attenzione particolare ai più giovani – che a giudicare dai trend social amano sempre di più le monoposto.

I motori Audi che correranno in Formula 1 sono già rivolti ai test, come anche i motori elettrici e le batterie: tutto avviene a Neuburg an der Donau, non distante dai quartier generali di Audi AG. Non si hanno ancora notizie sul team scelto da Audi per l’ingresso in Formula 1: la decisione sarà annunciata, assicurano, entro la fine di quest’anno.