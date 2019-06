Audi e-Tron, la versione eccezionale del suv elettrico da 429 CV

editato in: da

Audi è al lavoro sul suo super suv elettrico da 429 cavalli, derivato da e-Tron.

Il banco di prova scelto dalla Casa tedesca è l’asfalto del Nurburgring, ritenuto uno dei circuiti migliori, se non il migliore in assoluto, per testare i modelli dalle alte prestazioni. Audi lavora sul suv elettrico che secondo i piani, dovrebbe andare a fare concorrenza a Model X, il suv di Tesla. Le prove continuano senza sosta, ma dai vertici di Ingolstadt hanno ancora dei dubbi sul nome della nuova creatura. Testa a testa, almeno per il momento, tra e-Tron S oppure RS.

Il nuovo super suv elettrico che Audi sta testando tra le curve del Nurburgring ha un gruppo propulsore che da 355 cavalli, dovrebbe arrivare fino a 429 cavalli di potenza, 496 in modalità Boost. A permettere questo incremento sarà un upgrade della batteria che verrà aumentata anche per prolungare ulteriormente l’autonomia elettrica della vettura, facendole raggiungere gli stessi livelli della Tesla Model X, quella che sarà la sua diretta concorrente sul mercato.

Le novità, però, non finiscono qui. Gli esemplari in prova sul tracciato del Nurburgring lungo oltre 25 chilometri, mostrano caratteristiche diverse anche dal punto di vista dell’estetica rispetto ai modelli già esistenti della gamma e-Tron di Audi. Nella parte anteriore del modello, spicca un paraurti modificato con accenti angolari che servono a convogliare l’aria in prese più grandi e, al tempo stesso, a migliorare il raffreddamento del sistema frenante, anch’esso migliorato. Il paraurti posteriore è stato rivisto e presenta un nuovo diffusore dal quale sporgono due alette. Risultano nuovi, inoltre, anche i cerchi in lega leggera che sono destinati ad ospitare pneumatici molto più larghi. Il lancio e la presentazione sono previsti a partire dal prossimo anno.

Prosegue senza sosta, dunque, lo sviluppo di Audi sulle auto elettrice e sulla serie e-Tron che prevede già diversi modelli. In cantiere c’è un suv sportivo, Audi e-tron Sportback, che dovrebbe avere una forma da coupé, picchi di 503 cavalli di potenza e una velocità massima di 210 km/h. In fase di realizzazione c’è anche l’Audi A2 e-Tron, la prima baby car della Casa tedesca ad essere completamente elettrica, sulla piattaforma modulare per le vetture elettriche MEB.