Audi e-tron Sportback, il suv elettrico sportivo con 503 Cv di potenza

Audi ha creato il suo suv completamente elettrico e-tron e oggi è pronta a presentare la nuova versione Sportback.

Si tratta del modello super sportivo del suv della Casa che, in base alle informazioni che abbiamo oggi, sappiamo che avrà una forma da coupé, confermato dalla vettura che abbiamo visto allo scorso Salone di Ginevra, l’89esima edizione della kermesse internazionale che viene organizzata ogni anno, anche se ancora ben camuffata. Oggi è stato realizzato un render che mostra la versione del suv elettrico più accattivante rispetto al modello standard. Un appunto importante da fare è che, come avviene spesso su altre vetture di questo tipo, e lo abbiamo visto, l’andamento del tetto così particolare potrebbe penalizzare lo spazio disponibile a bordo per i passeggeri più alti che si accomodano sui sedili dietro. Anche la capacità del bagagliaio potrebbe risentire di questa forma.

In ambito di meccanica invece possiamo confermare che molto probabilmente saranno adottate le stesse soluzioni che vediamo sulla versione normale dell’Audi e-tron. L’auto monta due motori elettrici, uno per ogni asse, in grado di sprigionare insieme una potenza totale di 360 Cv, che potrebbe riuscire a diventare 408 aggiungendo la funzione overboost. L’auto presenta inoltre la trazione integrale ma senza l’albero di trasmissione. L’Audi e-tron Sportback sarà la versione più sportiveggiante del modello già presente sul mercato, e per questo motivo pensiamo anche che la potenza del motore potrebbe aumentare, fino ad arrivare a 435 Cv, con picchi possibili di 503.

La velocità massima raggiungibile potrebbe arrivare così a 210 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h in 4.5 secondi. In ambito della ricarica della batteria, l’80% del livello di carica è raggiungibile in 30 minuti grazie alla rete da 150 kW. Anche il sistema di frenata rigenerativa verrà introdotta in una versione evoluta sulla nuova Audi e-tron.

Un piccolo sguardo agli interni, l’abitacolo presenta le stesse caratteristiche della versione normale del suv elettrico dei Quattro Anelli. Vediamo una console centrale con due touch screen, uno per il sistema di climatizzazione e l’altro per l’Infotainment. Al posto degli specchietti ci sono due telecamere in alta definizione collegate a due monitor all’interno. La nuova Audi e-tron Sportback verrà realizzata insieme alla versione standard dello stabilimento di Bruxelles e la vedremo sul mercato nei prossimi mesi.