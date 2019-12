Audi e-tron Sportback, il suv elettrico arriva in Italia: il prezzo

editato in: da

Audi e-tron Sportback, il nuovo Suv coupé ad emissioni zero

Audi e-tron Sportback è il nuovo suv coupé elettrico della Casa, con una potenza massima di 408 cavalli e un’ottima autonomia che raggiunge 446 km con una ricarica completa. L’auto è disponibile sia nella versione 50 quattro che nella versione 55 quattro con trazione integrale elettrica.

Audi e-tron Sportback presenta un design forte e possente e alcuni elementi caratteristici come i passaruota pronunciati e il single frame ottagonale ampio. La nuova vettura dei Quattro Anelli ha un abitacolo che ospita comodamente cinque passeggeri più i relativi bagagli. Il DNA sportivo della nuova Audi e-tron Sportback è evidenziato nella variante S Line Edition.

Il nuovo suv e-tron dei Quattro Anelli monta di serie cerchi in lega da 20 pollici e sospensioni pneumatiche adattive. Sulla griglia del single frame spicca il logo S Line e anche i battitacco sono contraddistinti dallo stesso logo S e sono in alluminio e illuminati.

La trazione integrale elettrica regola in modo permanente e completamente variabile la ripartizione della coppia fra gli assali. Grazie al controllo della dinamica di marcia Audi drive select, presente di serie, il comportamento di Audi e-tron Sportback si adatta ai differenti tipi di terreno. A seconda del programma selezionato, l’auto automaticamente privilegia il comfort, l’efficienza o la sportività. Anche l’altezza da terra del suv elettrico dei Quattro Anelli è regolabile a seconda della velocità e dello stile al volante e varia di un massimo di 76 mm.

Siamo in attesa del lancio dell’auto, che in Italia avverrà nel mese di gennaio 2020 con la versione 50 quattro, con un motore in grado di erogare la potenza di 313 CV e 540 Nm di coppia. Il listino parte da 73.100 euro. La sua batteria è più leggera (di 120 kg) rispetto alla variante 55 quattro e accumula 71 kWh di energia. L’autonomia così raggiunge i 347 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6.8 secondi e la velocità massima è di 190 km/h. Nelle concessionarie italiane arriveranno anche le altre versioni del nuovo suv Audi e-tron Sportback a partire dalla prossima primavera, di preciso dal mese di aprile 2020. I prezzi di listino varieranno da 75.400 euro per la variante 50 quattro e da 87.400 euro per la 55 quattro, la top di gamma.