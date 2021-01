Audi e-tron, ricarica più veloce in solo quattro ore

editato in: da

Audi e-tron Sportback, il nuovo Suv coupé ad emissioni zero

Il SUV elettrico premium più venduto in Italia nel 2020 è Audi e-tron, che continua ad essere un punto di riferimento per velocità e facilità di ricarica. Le nuove versioni Business Fast e S line Fast edition abbinano al rifornimento a 150 kW presso le colonnine ad alta capacità, l’innalzamento a 22 kW della potenza massima di ricarica a corrente alternata (AC).

Uno dei pilastri della gamma Audi e-tron sin dal lancio è proprio la velocità di ricarica dell’auto, il SUV infatti è diventato subito il primo veicolo di grande serie in grado di attingere alle colonnine ad alta capacità da 150 kW, e di ripristinare l’80% dell’energia in meno di 30 minuti. Oggi la fruibilità degli sport utility elettrici dei Quattro Anelli si rafforza ancora, grazie all’entrata a listino delle versioni Fast, in grado di ricaricare a 22 kW in corrente alternata (AC).

Audi e-tron e Audi e-tron Sportback 55 quattro, con potenza massima di 408 CV in modalità boost e autonomia sino a 452 km, vedono arrivare le nuove varianti Business Fast e S line Fast edition. Rispetto ai precedenti allestimenti, il vantaggio cliente raggiunge il 55% grazie a equipaggiamenti di pregio come i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici, il secondo accesso per la ricarica a corrente alternata (AC) e l’on-board charger supplementare, che alza da 11 a 22 kW la potenza massima di ricarica AC. Il nuovo caricatore dimezza i tempi di rifornimento presso le stazioni pubbliche più diffuse.

Anche il sistema di ricarica domestico Audi e-tron charging system connect può operare con potenze fino a 22 kW in AC, garantendo così il rifornimento integrale in circa 4 ore. Il cliente può stabilire delle priorità personali, come la ricarica in fasce orarie più vantaggiose, o usare la corrente del fotovoltaico (se presente).

Le versioni Business Fast e S line Fast edition si differenziano soprattutto per l’estetica; la prima è Advanced con paraurti, modanature ai passaruota e longarine sottoporta a contrasto in grigio Manhattan metallizzato; la seconda è S line, con paraurti sportivi S, protezioni sottoscocca in grigio selenite opaco, appendice aerodinamica allo spoiler posteriore, finiture in tinta carrozzeria e cerchi in lega da 20’’ a cinque razze in grigio parzialmente lucido con design dinamico.

Anche Audi e-tron 50 quattro e Audi e-tron Sportback 50 quattro mostrano delle novità e sprigionano oggi una potenza di 313 CV e un’autonomia fino a 350 chilometri WLTP. L’offerta si arricchisce dell’inedita versione EVO che si colloca in gamma tra l’allestimento d’ingresso e la variante Business e pensato per clienti che prediligono il comfort.

In qualità di pilastri della famiglia Audi e-tron, oltre alla rapidità di ricarica, il SUV offre trazione integrale quattro elettrica e una profonda digitalizzazione, rafforzata anche grazie all’estensione all’intera gamma dei proiettori a LED Audi Digital Matrix con indicatori di direzione dinamici. I prezzi di listino? Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro Business Fast vengono offerte rispettivamente a 90.600 e 92.900 euro. Le versioni top di gamma S line Fast edition debuttano a 92.500 e 94.800 euro. Audi e-tron 50 quattro EVO è a listino a 76.150 euro, la Sportback 50 quattro EVO invece a 78.450 euro.