Audi e-tron GT, la Granturismo elettrica vince l’ambito premio

La giuria è stata conquistata dalle performance dinamiche e di ricarica garantite da Audi e-tron GT quattro. La Granturismo elettrica trionfa ai World Car Awards, per la 18esima volta celebrati a New York. Nominata nelle categorie World Electric Vehicle of the Year, World Performance Car e World Car Design of the Year, Audi e-tron GT quattro ha conquistato il titolo di World Performance Car degli “Oscar dell’automotive”.

Le auto in nomination sono state testate da più di 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo. Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di Audi AG, ha dichiarato: “Siamo felici che la Granturismo elettrica Audi e-tron GT quattro sia stata nominata tra le pretendenti al titolo in ben tre categorie a solo un anno dal lancio. La proclamazione di Audi e-tron GT quattro quale World Performance Car significa che Audi conquista per la quinta volta questa onorificenza. Un passaggio che ci rende particolarmente orgogliosi. Audi e-tron GT quattro dimostra come la mobilità elettrica possa essere sostenibile, performante ed emozionante al tempo stesso”.

A partire dal 2025 tutti gli stabilimenti di produzione della Casa dei Quattro Anelli saranno certificati carbon neutral, come già è stato fatto al momento per Bruxelles, Győr e anche per il sito d’eccellenza Böllinger Höfe, dove viene realizzata l’Audi e-tron GT quattro. Nell’anno successivo, invece, il 2026, il marchio introdurrà sul mercato globale solo nuovi modelli full electric.

La perfetta gestione delle prestazioni in Casa Audi

Le prestazioni che sono valse all’elettrica di successo Audi e-tron GT quattro il premio World Performance Car sono garantite da un raffinato sistema di gestione termica. I componenti ad alta tensione e l’abitacolo vengono condizionati attraverso quattro circuiti di raffreddamento separati, ognuno dei quali è caratterizzato da una temperatura d’esercizio specifica e tutti sono variamente combinabili in funzione delle necessità.

Il sistema è in grado di climatizzare la batteria ad alta tensione, i motori elettrici e i relativi rotori, le elettroniche di potenza e il dispositivo di carica. Così facendo consente di ricaricare l’auto rapidamente in corrente continua, oltre a permettere una lunga durata dell’accumulatore e prestazioni di marcia riproducibili anche con marcate sollecitazioni.

Per favorire la ricarica in corrente continua (DC) a elevata potenza (arriva fino a 270 kW), il pianificatore dei percorsi e-tron trip planner è collegato in rete alla gestione termica dell’auto. Quando la navigazione prevede una sosta ad una colonnina ad alta velocità per la ricarica, nei 30 minuti che precedono il raggiungimento della stazione di rifornimento, il sistema di gestione termica intensifica la climatizzazione della batteria, in modo che questa possa assorbire energia il più rapidamente possibile.

Audi e-tron GT quattro colleziona moltissimi premi

Audi amplia il proprio palmarès; la proclamazione di Audi e-tron GT quattro come World Performance Car porta a 11 i titoli conquistati dal marchio in occasione dei World Car Awards. Audi è il costruttore di maggior successo nella storia della manifestazione. La Casa dei Quattro Anelli fa tesoro di questi importanti riconoscimenti per proseguire verso un futuro completamente elettrico e nella realizzazione di veicoli altamente performanti (peculiarità della Casa) e a zero emissioni. Sono grandi gli obiettivi del brand per quanto riguarda la transizione energetica.