Audi, la best seller A4 si rinnova: prestazioni e efficienza

Con il model year 2021 di Audi A4, la famiglia ora è composta, considerando anche le versioni sportive Audi S4 e Audi S4 Avant TDI da 347 CV, da 26 varianti a listino, delle quali ben 20 con tecnologia mild-hybrid a 12 o 48 Volt.

Importante la continua evoluzione dei propulsori nell’ottica della massima efficienza, beneficiano dell’omologazione Euro 6 d-ISC-FCM (WLTP 3.0) le motorizzazioni 2.0 (35) TFSI 150 CV MHEV 12 Volt, 2.0 (45) TFSI quattro S tronic MHEV 12 Volt, dedicata anche ad Audi A4 allroad quattro con 265 CV, e 2.0 (40) g-tron 170 CV S tronic, riservata ad Audi A4 Avant. L’omologazione monovalente della famigliare a metano garantisce l’esenzione totale o parziale sia dal pagamento del bollo auto in molte Regioni, sia dai blocchi del traffico.

Un’ulteriore novità è costituita dalla motorizzazione 2.0 (40) TFSI S tronic, portata da 190 a 204 CV. Riservata ad Audi A4 e Audi A4 Avant, è disponibile nelle configurazioni a trazione anteriore oppure quattro con tecnologia ultra. Per quanto riguarda il Diesel, si rinnova il propulsore 2.0 (40) TDI quattro S tronic che ora eroga 204 CV, che scatta da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 236 km/h. La nuova Audi A4 è caratterizzata da un marcato rinnovamento dell’allestimento Business. Sono ora inclusi il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, l’assistente agli abbaglianti, il sistema di ausilio al parcheggio plus, il volante multifunzione plus a tre razze rivestito in pelle e il Pacchetto assistenza Tour, nel quale spicca l’adaptive cruise control con funzione Stop&Go per la regolazione automatica della distanza dal veicolo che precede.

Grazie alla trazione integrale quattro, di serie, e alla maggiore altezza libera dal suolo rispetto ad Audi A4 Avant, Audi A4 allroad quattro coniuga comfort e propensione alla marcia fuoristrada. Dalla famigliare si distingue per dettagli come la protezione sottoscocca e le modanature ai passaruota, i mancorrenti al tetto più pronunciati e le carreggiate ampliate.

Audi introduce formula Audi Value, che prevede un anticipo e il finanziamento, grazie al valore futuro garantito Audi, solo di una parte del costo della vettura, permettendo di contenere l’ammontare delle rate. Al temine del periodo contrattuale è possibile scegliere se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla. Come ulteriore vantaggio, oltre ai bonus proposti dal brand, quest’anno fino al 31 agosto Audi Italia rimborsa le prime tre rate.