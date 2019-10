Audi A6 Allroad Quattro, il ritorno a 20 anni dalla prima generazione

editato in: da

Nuova Audi A6 Allroad, ecco la quarta generazione

La Audi A6 Allroad fa il suo ritorno negli Stati Uniti, dopo il successo e la fanfara di appassionati delle generazioni passate, la vedremo il prossimo anno sul mercato con trazione integrale Quattro e cambio a 8 rapporti.

Il motore della nuova creatura di Audi è il V6 TFSI turbocompresso da 3.0 litri, in grado di conferire la potenza necessaria per adattarsi al carattere versatile del veicolo e al design distintivo. L’Audi A6 Allroad continua ad essere l’auto perfetta per ogni occasione, facile da usare e agile nei percorsi offroad, come in quelli urbani.

Il design dinamico e raffinato è stato modificato e combinato oggi con straordinari miglioramenti per quanto riguarda le doti da fuoristrada. L’auto è stata messa alla prova di recente e ha confermato di poter occupare una posizione di equilibrio tra il mondo delle ammiraglie più discrete come la berlina A6 e la coupé A7, quello delle e wagon di lusso come la A6 Avant, e i suv e crossover più diffusi, come Q5, Q7 e Q8.

Gli interni della nuova Audi della A6 Allroad offrono un’esperienza eccezionale, mantenendo la stessa vasta gamma di servizi di Infotainment e sistemi di assistenza alla guida che si trovano nella berlina A6. Altre caratteristiche premium includono un tetto apribile panoramico, un pacchetto di illuminazione interna a Led Ambient e un sistema audio 3D Bang & Olufsen Premium.

Una sospensione pneumatica adattiva appositamente calibrata consente all’A6 Allroad di alternare le situazioni di guida su strada e fuoristrada, rendendola anche pronta per l’avventura sullo sterrato. I conducenti possono scegliere tra sei modalità di guida per adattarsi al meglio a qualsiasi scenario: Auto, Comfort, Dynamic, Individual, Offroad, Lift.

Audi A6 Allroad offre anche ulteriori caratteristiche di comfort, tra cui l’hill descent control, il controllo dell’angolo di inclinazione assistita e lo sterzo integrale dinamico. Il conducente può usare un display che mostra l’angolo di inclinazione, visualizzando un avviso quando il veicolo è a rischio di ribaltamento. Su una pendenza ripida, l’hill descent control limita la velocità e frena selettivamente e individualmente tutte e quattro le ruote secondo necessità.

La A6 Allroad 2020 è dotata di serie di un motore TFSI da 3.0 litri turbocompresso e della tecnologia MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) che lavora per produrre in modo efficiente 335 cavalli di potenza. La nuova versione è disponibile anche nella variante Anniversary Edition, che rende omaggio alla storia del veicolo offrendo un’esclusiva opzione di colore verde Gavial, pelle Valcona marrone Sarder con accenti Nappa. Lo speciale colore prende spunto dall’Highland Green dell’originale modello che ha debuttato nel 2000. L’edizione Anniversary include anche intarsi in legno di frassino naturale, pedali e poggiapiedi in acciaio, sedili in pelle con cuciture a contrasto.